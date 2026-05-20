Kármán András leváltotta a NAV kulcsemberét

A miniszter tájékoztatása szerint Demeter Tamás pénzügyőr altábornagy feladatkörét a felmentéssel egy időben Domokos Ferenc dandártábornok, a Bűnügyi Főigazgatóság vezetője vette át. Ezzel biztosítják a szakterület zavartalan működését.

A NAV élén a közelmúltban szintén váltás történt. Vágujhelyi Ferenc korábbi elnök megbízatása május közepén, a kormányváltáskor szűnt meg, mivel a feladatot államtitkárként látta el. Május 13-a óta hivatalosan Tamásné Czinege Csilla képviseli a hivatalt. Ő közvetlenül irányítja a szervezetet, és teljeskörűen ellátja a NAV vezetői feladatait.

