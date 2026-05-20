Készül a MÁV a hosszú hétvégére: üzentek az utasoknak

A vasúttársaság a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővíti a férőhelyek számát.
Az Intercity-ken körülbelül 10 százalékkal több férőhelyet tudunk biztosítani
- jelentette be a vezérigazgató.
Ahol motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrában vagy a Velencei-tóra közlekedő járatokon, több motorvonati egységet állítanak szolgálatba.
A főbb csomópontokban utasmenedzser kollégák lesznek jelen, hogy segítsék az utasok útbaigazítását, az ügyeleteket pedig megerősítik a hatékonyabb problémakezelés érdekében. A budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvények állnak majd készenlétbe személyzettel, amelyek szükség esetén segíthetik az utasok elszállítását.
Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menetjegyét és az intercity vonatokra a helyét is
- kérte az utasoktól Hegyi Zsolt. Kiemelte, a MÁV munkatársai napról napra figyelik a vonatok foglaltságát, és ott avatkoznak be, illetve erősítik meg azt a vonatot, ahol erre a leginkább szükség van.
