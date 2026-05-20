Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól

Noha az iráni háború kitörését követően az Európai Unióban kilőttek az elektromosautó-értékesítések az olaj- és üzemanyagárak megugrásának hatására, az európai autógyártók a villamos energiát terhelő adók csökkentését sürgetik az e-mobilitás elterjedésének felgyorsítása érdekében. Az iparág érvelése szerint a nyilvános és otthoni töltési költségek mérséklése világos jelzés lenne, amely biztosíthatná, hogy a villanyautók stabilan, hosszú távon is megfizethetőbb alternatívát jelentenek a belsőégésű motorokkal szemben. Az autógyártók és az áramot terhelő adók mérséklését sürgető többi iparág lényegében nyitott kapukat dönget, mivel az Európai Bizottság elkötelezettnek tűnik az iránt, hogy a villamos energia adója alacsonyabb legyen, mint az olajé és a gázé.

Jöhet az adócsökkentés

Az európai autógyártók értékesítési adatai szerint márciusban 48,9%-kal adtak el több akkumulátoros elektromos autót az EU-ban, mint egy évvel korábban (Magyarországon a bővülés 35% volt), miközben a teljes újautópiac összességében csak 12,5%-kal nőtt. A benzin és dízel üzemanyagárak áremelkedése tehát már most is vonzóvá teszi az elektromos járműveket, az autógyártók szerint viszont strukturális reformokra – például adócsökkentésre – is szükség van a kereslet megszilárdításához, arra az esetre, ha a globális olajpiacok stabilizálódnának.

Az iparág - amely ugyanakkor az uniós jármű-emissziós szabályozás enyhítéséért is lobbizik - kezdeményezésével lényegében nyitott kapukat dönget.

Az Európai Bizottság által április 22-én - nagyrészt épp a közel-keleti háború hatásaira válaszul - bemutatott AccelerateEU energiapiaci reformcsomag ugyanis részben a villamos energia adóterheinek rendszerszintű csökkentését javasolja a tagállamoknak az energiaátállás felgyorsítása érdekében.

A testület érvelése szerint a fosszilis energiahordozókról való leválás ösztönzéséhez kulcsfontosságú az elektromos áramot terhelő adók csökkentése, illetve hogy a villamos energiát alacsonyabb adókulccsal adóztassák, mint a fosszilis tüzelőanyagokat, például az olajat és a gázt.

A Bizottság célja az EU jelentős fosszilis importfüggőségének, illetve az ezzel kapcsolatos kiszolgáltatottsága és energiaszámlája csökkentése a tiszta, belföldi termelésű megújuló források és az elektrifikáció ösztönzése által, ami a közösség versenyképességét is támogatja. (A földgázárak ma még az uniós nagykereskedelmi áramárak tekintetében is meghatározóak, de a megújuló energiaforrások terjedése következtében ez a hatás gyengül.)

A fosszilis energiapiaci ársokkok önmagukban is erőteljesen ösztönzik az olcsó megújuló alapú villamos energiára való átállást, de nyugalmasabb időszakokban ez a motiváció gyengül - nem utolsó sorban azért, mert a villamos energia uniós adóterhei jellemzően jóval magasabbak, mint a fosszilis tüzelőanyagoké.

Az Európai Unióban egységnyi elektromos áram fogyasztói árának adótartama átlagosan 1,4-15-szöröse a fosszilis energiahordozókénak, ami aláássa a villamosítást, ösztönzi a földgázfüggőséget, és gyengíti a tiszta technológiák, például a hőszivattyúk, elektromos kazánok és elektromos járművek megtérülését.

Nagyon sokan jól járnának vele

2025-ben az európai fogyasztók villanyszámlájának átlagosan közel 28%-át adók és illetékek tették ki. A jelentősebb adóterhek következtében is az uniós tagállamok több mint felében a háztartási villamos energia egységnyi ára legalább 2,5-3,5-szerese a földgázénak.

A villamosenergia-árak fenntartható csökkentéséhez hosszú távú strukturális reformokra is szükség van, de az adók és illetékek kiigazítása azonnali és hatékony rövid távú eszközt kínál - hangsúlyozza az Eurelectric európai villamosenergia-iparági szövetség.

A villamos energiát terhelő adók és járulékok csökkentését, illetve az adóterhek fosszilis energiahordozókra való átcsoportosítását az Eurelectric mellett számos más, meghatározó európai iparági szövetség is indítványozta az elmúlt időszakban arra hivatkozva, hogy a mesterségesen magas áramárak gátolják a zöldátállást. Ezek közé tartozik az Elektrifikációs Szövetség, az Európai Vegyipari Tanács, a fém-, acél- és alumíniumipari szövetség, a cementipar, a Nagyipari Energiafogyasztók Szövetsége, az Európai Hőszivattyú Szövetség, a SolarPower Europe és a WindEurope, a nap- és szélenergia-szektor európai képviselői, a digitális és rugalmas energiamegoldásokat képviselő európai szervezet (smartEn), valamint az Európai Elektromobilitási Szövetség is.

Az erre irányuló szándékok ellenére az uniós villamosenergia-adókra vonatkozó szabályok 2003 óta lényegében nem változtak, és a módosításukra irányuló kísérletek ismételten elakadtak. Így 2025 novemberében egy adóreform-javaslat sem szerezte meg a tagállamok szükséges egyhangú támogatását.

A következő időszakban azonban újabb fejlemények várhatóak e területen.

A Bizottság várhatóan változtatásokat fog kezdeményezni az uniós adószabályokban azzal a céllal, hogy az áram adója alacsonyabb legyen, mint az olajé és a gázé (a jogalkotási javaslat a hálózati díjakra is kiterjedhet), és a testület várhatóan még a nyár előtt kötelező érvényű villamosítási célszámra is javaslatot tesz. A villamos energia adójának csökkentésével kieső bevételek pótlására a szakértők a fosszilis tüzelőanyagokból származó, az iráni háború kezdete óta megugrott nyereségre kivetendő extra adó bevezetését szorgalmazzák.

Az EU jogalkotási kerete és a Bizottság szakpolitikai kezdeményezései már jelenleg is több intézkedési lehetőséget kínálnak a tagállamoknak az áramot terhelő adók csökkentésére.

Az országoknak módjukban áll mérsékelni a villamos energia jövedéki adóját a kiszolgáltatott háztartások és az energiaigényes iparágak számára; áfa-csökkentést valósíthatnak meg a hőszivattyúk, napelemes rendszerek és kapcsolódó kisméretű akkumulátorok telepítését elősegítendő; mindemellett a tiszta technológiákra, például az elektromos járművekre való áttérést adókedvezményekkel, illetve adójóváírásokkal is támogathatják. Az elérhető legjobb gyakorlatokról az Európai Bizottság májusban külön katalógust is publikált az AccelerateEU-hoz kapcsolódóan, amely a villamos energiát terhelő adók és járulékok csökkentésére vonatkozóan is több követhető példát tartalmaz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images