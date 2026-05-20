Kiderült, milyen időjárás vár ránk a hosszú hétvégén - Berobban a kánikula, lesz, ahol 35 fokot is mérhetnek
Ingerszegény, száraz időjárás várható a következő napokban Magyarországon, miközben Nyugat-Európában 30-35 fokos hőségre lehet számítani - közölte a HungaroMet előrejelzése.

A meteorológiai szolgálat szerint a Magyarországtól nyugatra erősödő anticiklon következtében a Kárpát-medence a magas nyomás keleti peremén helyezkedik majd el.

Nemhogy nagy területre kiterjedő áztató eső, de még nagyon lokális záporok, zivatarok sem alakulnak ki a folytatásban

- hangsúlyozták az előrejelzésükben.

Míg Nyugat-Európában kifejezetten meleg idő várható a következő napokban, ahol nem lesznek ritkák a 30-35 fok közötti csúcsértékek sem, addig Magyarországon az északias légpálya miatt kirívóan magas hőmérsékletek nem várhatók, bár a nappali felmelegedés erősödni fog a mostanihoz képest.

Az előttünk álló éjszakai órákban a nappal képződött gomolyfelhők fokozatosan feloszlanak, kiderül az ég, csapadék sehol sem lesz.

A minimumhőmérsékletek általában 8 és 13 fok között alakulnak, azonban a hidegre hajlamos helyeken - mint a Duna-Tisza közi homokhátságon vagy az Északi-középhegység völgyeiben - ennél alacsonyabb értékek is mérhetőek lesznek. Az Észak-Dunántúlon, ahol megélénkül az északnyugati szél, csupán 14-15 fokig csökken a hőmérséklet hajnalra.

Csütörtökön a maihoz hasonlóan napos idő várható általában kevés fátyol és gomolyfelhővel. Az ország középső észak-déli sávjában több gomolyfelhő lehet, melyekből néhány futó zápor előfordulhat, esetleg villámlás és dörgés is kísérheti ezeket.

A délutáni hőmérséklet 22 és 27 fok közé emelkedik.

A szél lényegesen erősebb lesz a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban is előfordulhatnak 45 km/órát elérő vagy meghaladó széllökések. Ez a szélmegerősödés nem fronthoz kapcsolódik, hanem a nyugatra fekvő magas nyomás megerősödéséhez.

Május végén a várható UV-B sugárzás mindenhol eléri az erős fokozatot, de helyenként akár a nagyon erős fokozatba is átléphet. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között érdemes kerülni a közvetlen napfényt.

A folytatásban tovább erősödik a nappali felmelegedés, nagyrészt napos, száraz idő ígérkezik

- emelte ki a HungaroMet.

A legmelegebb időre Pünkösd hétfőn számíthatunk, ekkor az országban helyenként elérheti a hőmérséklet a 30 fokot is.

Jövő hét közepe tájékán érkezhet egy hidegfront, azonban a pontos lehűlés mértéke még bizonytalan. Az előrejelzés szerint az északkeleti országrészben tűnik jelentősebbnek ez a lehűlés, de még nem tisztázódott le teljesen, hogy milyen mértékben érinti Magyarországot az akkor érkező hidegfront.

