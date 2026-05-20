Kritikus a helyzet a Velencei-tónál: különállló, kisebb tavakra darabolódhat
A május közepén mért 66 centiméteres vízállás rendkívül kritikusnak számít. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, az egybefüggő vízfelület hamarosan különálló kis tavacskák rendszerévé darabolódhat.

Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 centimétert, míg a maximális vízállásnak a 170 centimétert.

Ehhez képest a jelenlegi 66 centiméteres érték egyáltalán nem megnyugtató

- hangsúlyozta Pálinkás Imre a Fehérvár TV-nek nyilatkozva.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb Medárd-időszak még hátravan.

Emiatt a helyzet javulhat, de akár tovább is romolhat.

A kiszáradás megítélése bizonyos szempontból szubjektív, hiszen sokak szerint a tó már most is aggasztó képet mutat. A valódi veszélyt azonban az jelenti, ha a vízszint további 30-40 centimétert apad majd.

Ebben az esetben ugyanis már lehet, hogy nem Velencei-tóról, hanem a Velencei-tó rendszeréről kell majd beszélnünk, mert különálló kis tavacskák fognak megjelenni a tó területén - figyelmeztetett a szakember.

Pálinkás Imre szerint ez a forgatókönyv sajnos valós veszélyt jelent.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

AgroFuture 2026

