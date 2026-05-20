Kritikus a helyzet a Velencei-tónál: különállló, kisebb tavakra darabolódhat

Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 centimétert, míg a maximális vízállásnak a 170 centimétert.
Ehhez képest a jelenlegi 66 centiméteres érték egyáltalán nem megnyugtató
- hangsúlyozta Pálinkás Imre a Fehérvár TV-nek nyilatkozva.
A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője elmondta, hogy a hagyományosan csapadékosabb Medárd-időszak még hátravan.
Emiatt a helyzet javulhat, de akár tovább is romolhat.
A kiszáradás megítélése bizonyos szempontból szubjektív, hiszen sokak szerint a tó már most is aggasztó képet mutat. A valódi veszélyt azonban az jelenti, ha a vízszint további 30-40 centimétert apad majd.
Ebben az esetben ugyanis már lehet, hogy nem Velencei-tóról, hanem a Velencei-tó rendszeréről kell majd beszélnünk, mert különálló kis tavacskák fognak megjelenni a tó területén - figyelmeztetett a szakember.
Pálinkás Imre szerint ez a forgatókönyv sajnos valós veszélyt jelent.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
Fed jegyzőkönyv: egyre többen kamatemelést akarnak
Megosztottak a jegybanki döntéshozók.
Egymást érik a droncsapások: Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj
Egyre aggasztóbb a helyzet.
Szlovén alapkezelőt vett az OTP
Lezárult a tranzakció.
Készül a MÁV a hosszú hétvégére: üzentek az utasoknak
Bővítik a férőhelyek számát.
Benyújtotta első javaslatcsomagját a Tisza-frakció
Több korábbi ígéret megjelenik benne.
Meglépi Ukrajna: fordulat jön a hadiiparban, felpörgetik a rettegett fegyver exportját
Nem kell sokat várni.
Kiszivárgott: hónapokon belül tőzsdére léphet az OpenAI
Az első dokumentumokat akár már napokban beadhatják.
Ez lehet a következő nagy robbanás a tőzsdén – Olcsó részvények, magas osztalékok és elszálló profit
Évekig radar alatt volt, most nagyot szólhat.
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo