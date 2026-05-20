  • Megjelenítés
Láthatatlan dolgozók lepték el a magyar munkahelyeket, a munkáltatók csak kullognak az események után
Gazdaság

Láthatatlan dolgozók lepték el a magyar munkahelyeket, a munkáltatók csak kullognak az események után

MTI
A magyar cégek döntő többsége, 80 százaléka még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia (MI) munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI-eszközt magán vagy munkahelyi célokra – derül ki az ESET kiberbiztonsági cég hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A „MI a baj? – Mesterséges intelligencia, IT-biztonság és mentális egészség” című iparági elemzéséből kiderült, hogy

az MI-t használók 65 százaléka saját kezdeményezésre alkalmazza ezeket az eszközöket a munkájában, míg mindössze 11 százalékuk használ munkáltató által biztosított megoldást.

A válaszadók több mint háromnegyede továbbra is a ChatGPT-vel azonosítja a mesterséges intelligenciát.

A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság az MI használatával kapcsolatban. A megkérdezettek 77 százaléka teljes mértékben egyetértett azzal, hogy az MI által adott eredményeket embernek is ellenőriznie kell. Kétharmaduk (64 százalék) szerint túlságosan megbízunk a mesterséges intelligencia javaslataiban, míg 91 százalék véli úgy, hogy vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez.

Még több Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

A válaszadók csaknem háromnegyede szerint túl könnyelműen osztunk meg adatokat az MI-vel, és 51 százalékuk véli úgy, hogy a technológia növeli az IT-biztonsági kockázatokat. A megkérdezettek több mint 70 százaléka szerint ma már nehéz megkülönböztetni az MI-vel készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia „elbutítja” a felhasználókat.

A reprezentatív felmérést a Medián végzete 600 fős mintán 2025 novemberében a kiberbiztonsági termékeket gyártó ESET hazai forgalmazójának, a Sicontact Kft. megbízásából.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility