Láthatatlan dolgozók lepték el a magyar munkahelyeket, a munkáltatók csak kullognak az események után

A magyar cégek döntő többsége, 80 százaléka még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia (MI) munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI-eszközt magán vagy munkahelyi célokra – derül ki az ESET kiberbiztonsági cég hazai forgalmazójának megbízásából készített reprezentatív kutatásból.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A „MI a baj? – Mesterséges intelligencia, IT-biztonság és mentális egészség” című iparági elemzéséből kiderült, hogy

az MI-t használók 65 százaléka saját kezdeményezésre alkalmazza ezeket az eszközöket a munkájában, míg mindössze 11 százalékuk használ munkáltató által biztosított megoldást.

A válaszadók több mint háromnegyede továbbra is a ChatGPT-vel azonosítja a mesterséges intelligenciát.

A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság az MI használatával kapcsolatban. A megkérdezettek 77 százaléka teljes mértékben egyetértett azzal, hogy az MI által adott eredményeket embernek is ellenőriznie kell. Kétharmaduk (64 százalék) szerint túlságosan megbízunk a mesterséges intelligencia javaslataiban, míg 91 százalék véli úgy, hogy vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez.

A válaszadók csaknem háromnegyede szerint túl könnyelműen osztunk meg adatokat az MI-vel, és 51 százalékuk véli úgy, hogy a technológia növeli az IT-biztonsági kockázatokat. A megkérdezettek több mint 70 százaléka szerint ma már nehéz megkülönböztetni az MI-vel készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia „elbutítja” a felhasználókat.

A reprezentatív felmérést a Medián végzete 600 fős mintán 2025 novemberében a kiberbiztonsági termékeket gyártó ESET hazai forgalmazójának, a Sicontact Kft. megbízásából.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images