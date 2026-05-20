Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Oroszország kínai chipekkel futtatná vezető mesterségesintelligencia-modelljét. Ezt a Szberbank vezérigazgatója jelentette be Vlagyimir Putyin elnök kínai látogatása során.

German Gref az orosz állami Első Csatornának nyilatkozva közölte, hogy

a Sberbank kínai gyártmányú mikrochipeket tervez használni a GigaChat működtetéséhez.

Ezt a chatbotot maga az ország legnagyobb bankja fejlesztette ki. Az intézmény egyben az orosz MI-fejlesztések egyik fő motorja is.

A tervek megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközhet. A fejlett kínai chipekért az orosz banknak a legnagyobb kínai technológiai cégekkel kell versenyeznie. A ByteDance, a Tencent és az Alibaba egyaránt nagy tételben rendeli a Huawei legújabb, Ascend 950-es MI-lapkáját. Ez jelenleg a legfejlettebb kínai gyártmány, bár teljesítményben még így is elmarad az amerikai Nvidia H200-as modelljétől. Gref nem árulta el, hogy a Szberbank konkrétan melyik típusú chipet próbálja beszerezni.

Oroszország a nyugati szankciók miatt nem jut hozzá a csúcstechnológiás hardverekhez. Érzékeny ágazataiban, köztük a védelmi szektorban is nagymértékben importált elektronikára szorul. Ezen a téren jelenleg Kína a fő beszállítója. A mesterséges intelligencia fejlesztésében Oroszország továbbra is jelentősen le van maradva az Egyesült Államokhoz és Kínához képest.

Forrás: Reuters

