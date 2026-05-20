Már 780 ezer forint a bruttó átlagkereset

Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3%-kal magasabb volt, mint 2025 márciusában.
A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a tavaly júliustól, illetve az idén januártól bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. októberétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. januárjától bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése - indokolja a statisztikai hivatal a nettó bérek gyors növekedését.
Márciusban a bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. A mediánkereset alakulása azért is fontos, mert ez az a bérszint, amelynél a dolgozók egyik fele többet, míg a másik kevesebbet keres. Az átlagnál azonban a munkavállalók csaknem kétharmada kevesebbet visz haza.
A vállalati szektorban is kitart az év elején látott erős bérdinamika. A keresetek 8,4%-kal voltak magasabbak a cégeknél, mint az előz év azonos időszakában. A bérek növelésében szerepet játszott, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum is érdemben nőtt, a bértorlódás elkerülése végett pedig a cégek a magasabb bérkategóriákban is jelentős béremelést hajtottak végre.
Ahogy az alábbi ábrán is látszik, viszonylag kiegyenlített a bérdinamika a kereseti kvintilisek/ötödök között. A medián környékén még nagyobb is volt az emelkedés, mint a minimálbér, illetve a bérminimum közelében.
Miután a keresetek gyors növekedése az idei év elején is kitartott, miközben az infláció alacsony szintre süllyedt, így még gyorsult is a bérek vásárlóerejének a növekedése. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a nettó bérek az adókedvezmények miatt nagyobb mértékben emelkedjenek, mint a bruttó bérek. Mindezek miatt - ahogy az alábbi ábrán is látszik - idén olyan gyors a reálbérek növekedési üteme, mint amilyen 2024-ben volt, amikor még 13% körüli (bruttó) bérdinamikát láttunk.
Márciusban a 2% alatti infláció és a nettó bérek 11,3%-os emelkedése 9,3%-os reálkereset-növekedést eredményezett, a nagy kérdés azonban az, hogy az év hátralévő része miként alakul. Az infláció várhatóan emelkedni fog a következő hónapokban, így a reálkereset növekedése lassul, azonban még ezzel együtt is azzal számolhatunk, hogy idén érdemben nő a vásárlóerő.
