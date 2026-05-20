Orbán Anita fontos bejelentést tett: "egy új folyamat kezdete lehet a mai egyeztetés"

Online formában megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések - jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettessel közösen nyitották meg.

A magyar külügyminiszter szerint az egyeztetések fontos lépést jelenthetnek a kétoldalú kapcsolatok újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében.

Orbán Anita hangsúlyozta:

Magyarország továbbra is elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokban elsőként a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését tartják kulcskérdésnek.

A külügyminiszter szerint a kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem „híd is népeink között”.

Úgy fogalmazott:

valódi előrelépést csak nyílt, őszinte és szakmai párbeszéddel lehet elérni, amely világos jogi garanciákra épül.

Orbán Anita szerint a mostani egyeztetések akár egy új folyamat kezdetét is jelenthetik a magyar-ukrán kapcsolatokban. Az elmúlt években a két ország viszonyát több konfliktus is terhelte, különösen a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi és oktatási jogainak kérdése, valamint az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos politikai nézetkülönbségek miatt.

Az új magyar kormány ugyanakkor az elmúlt napokban több jelét is adta annak, hogy változtatna a korábbi diplomáciai irányvonalon. Orbán Anita már hétfőn bejelentette, hogy magyar–ukrán tárgyalások kezdődnek a kisebbségi jogok rendezéséről, miközben Magyar Péter miniszterelnök az Európai Tanács elnökével, António Costával is egyeztetett az ügyben.

