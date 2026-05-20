Pusztító fegyvert vetett be Oroszország: riasztották a lakosságot, radioaktív por szabadulhat fel
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) szerint Oroszország szegényített uránt tartalmazó rakétákat vetett be Ukrajna ellen. Egy április 7-én a Csernyihivi területre kilőtt, fel nem robbant lövedéknél emelkedett sugárzási szintet mutattak ki - számolt be a Sky News.

Az SZBU közleménye alapján a sugárzás forrása egy szegényített uránnal szerelt lövedék volt.

A vizsgálatok során konkrétan urán-235 és urán-238 izotópokat azonosítottak.

A szegényített urán az urándúsítás mellékterméke. Sűrűsége nagyjából két és félszerese az acélénak, ami különösen hatékonnyá teszi a nehézpáncélzat átütésében.

Az ukrán hatóság fokozott óvatosságra intette a lakosságot. Arra kérik az embereket, hogy ha drónok, rakéták vagy egyéb lőszerek roncsaira bukkannak,

tartsanak biztonságos távolságot a szegényített urán mérgező és radioaktív tulajdonságai miatt.

A közlemény kiemeli, hogy a sérült vagy kiégett fegyvermaradványok jelentik a legnagyobb veszélyt. Ezek ugyanis radioaktív port szabadíthatnak fel, amely az emberekre és a környezetre egyaránt ártalmas.

Címlapkép forrása: Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

