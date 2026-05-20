Rekordok és beragadó tételek a hazai aukciókon

Tihanyi Lajos művét 125 millió forintnál ütötték le a Kieselbach Galéria hétfő esti aukcióján, Tita portréja lett ezzel a legmagasabb áron eladott tétele lett a rendezvénynek, amely, mint Kieselbach Tamás értékelte, jó hangulatban, átlagában kimagasló eredményt hozott.

Tihanyi Lajos: Tita-portré I. című, 1926-ban készült kubista mesterműve. Forrás: Kieselbach Galéria

A kívülállók talán csalódásként értékelik, hogy nem kelt el Keserű Ilona előzőleg minimum 24 millió forintra becsült vászna, a művésznő egyik legkorábbi, 1962-es alkotása, de mint Kieselbach fogalmazott:

atipikus mű, amely a pillanatnyi helyzetben talán drágán került a piacra.

A fiaskót több rekordleütés is feledtette, közöttük kiemelkedő példák között említette Batthány Gyula 55 millió forinton leütött ragyogó női portréját, és két Koszta József alkotást is, egy tüzes tájképért, a 14 millión indított Alkonyi fényekért 34 milliónál hagyták abba a licitálást, a másik, egy napsütötte téli táj pedig 23 millió forintot ért.