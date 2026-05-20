Riasztó dolog derült ki a csapvízről, de egy pofonegyszerű trükkel rengeteget tehetünk az egészségünkért

A Kuangcsoui Orvostudományi Egyetem kutatói lágy és kemény csapvízben egyaránt tesztelték az eljárást. Először nano- és mikroműanyag-részecskéket (NMP) adtak a mintákhoz, majd felforralták a vizet. Ezt követően egy egyszerű szűrővel, például egy teaszűrőként használt rozsdamentes acélhálóval távolították el a kicsapódott anyagot.

Az eredmények szerint a forralás és a szűrés kombinációja a szennyező műanyagrészecskék akár 90 százalékát is képes volt eltávolítani.

A módszer hatékonysága a víz keménységétől függ. A több oldott kalcium-karbonátot tartalmazó kemény csapvízben a forralás során vízkő képződik. Ez a folyamat magába zárja a műanyagszemcséket. A kutatók mérései szerint 80 mg/l kalcium-karbonát-koncentráció mellett 34 százalékos, 180 mg/l-nél 84 százalékos, 300 mg/l-nél pedig már 90 százalékos volt a nanoműanyagok kicsapódásának hatékonysága. Az eredmény lágy vízben is mérhető volt, ott nagyjából a részecskék negyedét sikerült eltávolítani.

A probléma súlyát jól érzékelteti, hogy a világon eddig mintegy 9 milliárd tonna műanyagot állítottak elő. Ennek jelentős része apró töredékekre bomlott, és finom műanyagporként bolygónk szinte minden pontján jelen van. Korábbi vizsgálatok már polisztirol-, polietilén-, polipropilén- és PET-részecskéket is kimutattak az ivóvízben. A Texasi Egyetem 2025-ös átfogó tanulmánya szerint a mikroműanyag-expozíció jelentős része éppen az ivóvízből származhat. Ennek oka, hogy a szennyvíztisztító telepek nem képesek hatékonyan kiszűrni ezeket a részecskéket.

Bár a mikroműanyagok pontos egészségügyi hatásairól még folynak a kutatások, az eddigi eredmények aggodalomra adnak okot. Jelenlétüket már összefüggésbe hozták a bélmikrobiom megváltozásával, valamint az antibiotikum-rezisztencia növekedésével is.

A forralás és szűrés módszerének legnagyobb előnye az egyszerűségében és hozzáférhetőségében rejlik. A legtöbb háztartásban ugyanis minden szükséges eszköz rendelkezésre áll hozzá.

A kutatók szerint a forralt víz fogyasztása hosszú távon is alkalmazható stratégia lehet a globális NMP-expozíció csökkentésére, bár ez jelenleg csak néhány régióban elterjedt szokás.