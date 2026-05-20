Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Berobbant a nyár Kelet-Európában: Oroszország európai részén 30 Celsius-fok feletti maximumokat mérnek, miközben most a 18-20 fok lenne az átlagos – írja a HungaroMet.

Kelet-Európa jelentős részén, de még Finnország keleti, délkeleti vidékén is a megszokottnál jóval melegebb az idő. Ott mérnek 30-32 fokos maximumokat, ahol most 18-20 fok lenne az átlagos

– írják Facebook-bejegyzésükben, amelyben egy térképet is megosztanak a 24 órás európai maximum-hőmérsékletekről.

Oroszország európai felének nagy részében 30 fok vagy afölötti maximum-hőmérsékletek vannak, ahogy Ukrajna és Belarusz keleti részén is, de még Finnország délkeleti részén is 30 fok közelében jár a hőmérséklet.

30 fokos vagy afölötti maximum-hőmérsékletek még Spanyolország déli részén és Katalóniában vannak az európai kontinensen belül.

Nyugat- és Közép-Európa nagy részében 20 fok körül alakulnak a maximumok, Magyarországon és a Balkánon ennél valamivel magasabb hőmérsékleteket mérnek.

Törökország Égei- és Földközi tengernél található partjainál 27-29 fokos maximumok vannak, de az ország – földrajzilag Ázsiához tartozó – belsejében 20 Celsius-fok vagy annál is hűvösebb van.

Törökország több pontján is hűvösebb van, mint például Helsinkiben

– írja a HungaroMet.

Hozzáteszik, hogy a meleg légtömegben délután hevesebb zivatarok is kialakulhatnak.

Címlapkép: Moszkvaiak hűtik magukat a 30 fok fölötti hőmérsékletben 2026. május 19-én. Forrás: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images