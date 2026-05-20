  • Megjelenítés
Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna
Gazdaság

Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Portfolio
Berobbant a nyár Kelet-Európában: Oroszország európai részén 30 Celsius-fok feletti maximumokat mérnek, miközben most a 18-20 fok lenne az átlagos – írja a HungaroMet.

Kelet-Európa jelentős részén, de még Finnország keleti, délkeleti vidékén is a megszokottnál jóval melegebb az idő. Ott mérnek 30-32 fokos maximumokat, ahol most 18-20 fok lenne az átlagos

– írják Facebook-bejegyzésükben, amelyben egy térképet is megosztanak a 24 órás európai maximum-hőmérsékletekről.

Oroszország európai felének nagy részében 30 fok vagy afölötti maximum-hőmérsékletek vannak, ahogy Ukrajna és Belarusz keleti részén is, de még Finnország délkeleti részén is 30 fok közelében jár a hőmérséklet.

30 fokos vagy afölötti maximum-hőmérsékletek még Spanyolország déli részén és Katalóniában vannak az európai kontinensen belül.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter Lengyelországban egyeztet, elindultak a magyar-ukrán tárgyalások

Bejelentette Vitézy Dávid: véget ért a magyar vasút egyik leghosszabb kálváriája

Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte

Nyugat- és Közép-Európa nagy részében 20 fok körül alakulnak a maximumok, Magyarországon és a Balkánon ennél valamivel magasabb hőmérsékleteket mérnek.

Törökország Égei- és Földközi tengernél található partjainál 27-29 fokos maximumok vannak, de az ország – földrajzilag Ázsiához tartozó – belsejében 20 Celsius-fok vagy annál is hűvösebb van.

Törökország több pontján is hűvösebb van, mint például Helsinkiben

– írja a HungaroMet.

Hozzáteszik, hogy a meleg légtömegben délután hevesebb zivatarok is kialakulhatnak.

Kapcsolódó cikkünk

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

Címlapkép: Moszkvaiak hűtik magukat a 30 fok fölötti hőmérsékletben 2026. május 19-én. Forrás: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility