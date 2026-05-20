Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Kelet-Európa jelentős részén, de még Finnország keleti, délkeleti vidékén is a megszokottnál jóval melegebb az idő. Ott mérnek 30-32 fokos maximumokat, ahol most 18-20 fok lenne az átlagos
– írják Facebook-bejegyzésükben, amelyben egy térképet is megosztanak a 24 órás európai maximum-hőmérsékletekről.
Oroszország európai felének nagy részében 30 fok vagy afölötti maximum-hőmérsékletek vannak, ahogy Ukrajna és Belarusz keleti részén is, de még Finnország délkeleti részén is 30 fok közelében jár a hőmérséklet.
30 fokos vagy afölötti maximum-hőmérsékletek még Spanyolország déli részén és Katalóniában vannak az európai kontinensen belül.
Nyugat- és Közép-Európa nagy részében 20 fok körül alakulnak a maximumok, Magyarországon és a Balkánon ennél valamivel magasabb hőmérsékleteket mérnek.
Törökország Égei- és Földközi tengernél található partjainál 27-29 fokos maximumok vannak, de az ország – földrajzilag Ázsiához tartozó – belsejében 20 Celsius-fok vagy annál is hűvösebb van.
Törökország több pontján is hűvösebb van, mint például Helsinkiben
– írja a HungaroMet.
Hozzáteszik, hogy a meleg légtömegben délután hevesebb zivatarok is kialakulhatnak.
Címlapkép: Moszkvaiak hűtik magukat a 30 fok fölötti hőmérsékletben 2026. május 19-én. Forrás: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images
Léptek az oroszok: egy ázsiai szuperhatalom technológiájára fáj a foguk, de gigantikus harcot kell vívniuk érte
Kínai gyártmányú mikrochipek érkeznek Oroszországba.
Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz
Kiderült, mi vár hazánkra.
Versenyképesség 2026-ban: Székesfehérváron azonnal használható kkv-s receptek kerültek elő
A kisvállalati szektort érintő legégetőbb kérdések kerültek napirendre.
Hihetetlen, mit művel a végnapjaiban a 7 százalékos Fix Magyar Állampapír
Már nem sokáig elérhető.
Láthatatlan dolgozók lepték el a magyar munkahelyeket, a munkáltatók csak kullognak az események után
Eluralkodott a mesterséges intelligencia használata a munkavállalók körében.
Ukrajna rendkívüli bejelentést tett Magyarországgal kapcsolatban
Ez egy fontos fejezet kezdete lehet.
Durva hőkupolára készülnek Horvátországban
Nagyon meleg lesz.
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.