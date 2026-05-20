Tisza-kormány: élőben beszél Magyar Péter, elindultak a magyar-ukrán tárgyalások

Élőben Magyar Péter
Elindult az élő stream Magyar Péter lengyelországi diplomáciai körútjának második napjáról. A program Varsóban Henrik Slawik és idősebb Antall József közös szobrának megkoszorúzásával kezdődött.
Henryk Sławik lengyel ellenálló és diplomata volt, aki a második világháború alatt magyar segítséggel több ezer lengyel menekültet, köztük zsidókat mentett meg. Idősebb Antall József kormánybiztosként kulcsszerepet játszott a lengyel menekültek magyarországi támogatásában, ezért mindkettőjüket a lengyel–magyar barátság kiemelkedő alakjaként tartják számon.
A gyors koszorúzást követően Magyar Péter és delegációja továbbindult, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytasson tárgyalásokat.
Orbán Anita fontos bejelentést tett: "egy új folyamat kezdete lehet a mai egyeztetés"
Online formában megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések – jelentette be szerda reggel Orbán Anita külügyminiszter. A tárgyalásokat Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kachka ukrán miniszterelnök-helyettessel közösen nyitották meg.
Magyar Péter: "ma Varsóban és Gdanskban folytatódnak a tárgyalások"
Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság! Ma Varsóban és Gdanskban folytatjuk fontos tárgyalásokkal. 9:30 körül élőben jelentkezünk. Tartsatok velünk!
- írta szerda reggel Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
Az élő során elhangzó legfontosabb bejelentésekről mi is beszámolunk!
Rendőrségen járt Hadházy Ákos a Mészáros Lőrincékhez köthető vasútépítési ügyben
Hadházy Ákos közlése szerint hétfőn tanúként hallgatta meg a rendőrség a balmazújvárosi vasútépítés ügyében, amely miatt korábban feljelentést tett.
A független országgyűlési képviselő azt írta:
a nyomozás a kartellezés mellett hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt is folyik. Hadházy szerint a feljelentést több mint egy éve tette meg, a rendőrség azonban csak most hallgatta meg tanúként.
A politikus bejegyzésében azt állítja, hogy az ügy lényege a balmazújvárosi vasútépítés jelentős túlárazása lehetett. Szerinte Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc lányának volt férje 18 milliárd forintos ajánlatot tett volna a beruházásra, miközben Mészárosék végül 36 milliárd forintért építhették meg a vasutat.
Hadházy azt is felidézte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal korábban Homlok Zsoltot büntette meg, amiért szerinte „túl olcsón” akarta elnyerni a munkát, miközben a képviselő szerint a drágább ajánlatokat adó cégek szerepét nem vizsgálták érdemben. A képviselő azt írta: a rendőrségen megismételte a feljelentésében szereplő állításait, köztük azt is, hogy információi szerint a GVH vizsgálata során olyan bizonyítékok is előkerülhettek, amelyek szerint Mészáros Lőrinc visszalépésre próbálhatta rávenni Homlok Zsoltot.
Úgy paterolná ki Brüsszel a bevándorlókat, hogy azzal Magyar Péter kormánya is kap egy mentőövet
Az Európai Unió közel áll ahhoz, hogy megállapodjon az elutasított menedékkérők kitoloncolását gyorsító új szabályokról, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé az együtt nem működő személyekkel szemben, beleértve az őrizetbe vételt és hosszú beutazási tilalmakat. A legvitatottabb elem az unión kívüli "visszatérési központok" létrehozásának lehetősége, amelyet civil szervezetek jogilag nehezen ellenőrizhető offshore fogvatartási helyekként kritizálnak. A reform az Európai Parlamentet is megosztotta, a jobbközép Néppárt a hagyományos centrista szövetségesek helyett jobboldali frakciókkal alakította ki tárgyalási pozícióját. Magyar Péter kormánya számára a javaslat elfogadása politikailag vállalható kompromisszumot jelenthet, és hozzájárulhat a napi egymillió eurós uniós bírság alóli mentesüléshez is.
Lemondott Vaszily Miklós a BIF igazgatótanácsában betöltött tisztségéről
Rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde oldalán.
A közlemény szerint Vaszily Miklós, a társaság Igazgatótanácsának és Audit Bizottságának tagja 2026. május 19-i bejelentésével lemondott igazgatótanácsi és audit bizottsági tagságáról.
A lemondás a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés már ezt megelőzően gondoskodik az új igazgatótanácsi tag megválasztásáról.
Megjelent a Közlönyben Ruff Bálint miniszterelnök-helyettesi kijelölése
Kedden megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet Ruff Bálint György miniszterelnök-helyettesi kijelöléséről.
Eszerint Magyar Péter saját, valamint Dr. Orbán Anita miniszterelnök-helyettes akadályoztatása esetére jelölte ki Ruff Bálint György minisztert miniszterelnök-helyettesnek.
Folytatódik a diplomáciai menet: Magyar Péter ma Donald Tuskkal tárgyal
Kedden tovább gyorsult a kormányváltás utáni átmenet: az új kabinet egyszerre próbálja felépíteni saját apparátusát, megnyitni a korábbi kormányzati ügyeket, és látványos külpolitikai fordulatot jelezni.
A nap egyik legfontosabb fejleménye a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatala volt. Magyar Péter miniszterelnök kedden bemutatta a kabinet által elért iratok egy részét, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala is jelezte: hivatalos megkeresés esetén együttműködik a Sándor-palotán rendelkezésre álló dokumentumok átadásában. Az ügy így továbbra is az új kormány és az államfő közötti egyik legfontosabb politikai-közjogi ütközőpont maradt.
Közben több személyi döntés is született. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumban két helyettes államtitkárt mentettek fel, Tarr Zoltán kulturális miniszter pedig menesztette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezérigazgatóját. Vitézy Dávid tárcájánál a MÁV gazdasági vezetésében is változás történt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig bemutatta saját közigazgatási államtitkárát, Zimmer Mátyást. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy Ruff Bálintot miniszterelnök-helyettessé nevezte ki arra az esetre, ha Orbán Anitával együtt akadályoztatva lennének.
A belpolitikai konfliktusok sem csillapodtak. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta az új kormány első napjait, szerinte továbbra sem látszik, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg konkrét döntések és törvényjavaslatok formájában. A Fidesz emellett a kegyelmi ügy újabb fejleményeire is reagált, miközben Sulyok Tamás jövője körül is újabb találgatások jelentek meg.
A keddi nap külpolitikai fókuszát Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki útja adta. A kormányfő Lengyelországba érkezett, ahol szerdán Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőivel, valamint Lech Wałęsával is tárgyal. A magyar delegációhoz több miniszter is csatlakozott, köztük Vitézy Dávid, Orbán Anita, Tarr Zoltán, Kapitány István, Bóna Szabolcs és Ruszin-Szendi Romulusz.
A lengyel út mellett Budapesten is zajlanak fontos tárgyalások: Kármán András pénzügyminiszter már az Európai Bizottság képviselőivel egyeztet az uniós források felszabadításáról. A kormány szerint nagyok az elvárások, de az csak a hét végére derülhet ki, sikerül-e érdemi előrelépést elérni.
A szerdai napot várhatóan Magyar Péter lengyelországi tárgyalásai, az EU-forrásokról szóló egyeztetések, a kegyelmi ügy további fejleményei és az új kormány személyi, intézményi döntései határozhatják meg. A Tisza-kormány bejelentéseit és a kapcsolódó politikai reakciókat folyamatosan frissülő tudósításban követjük.
