Tisza-kormány: hamarosan élőben jelentkezik Magyar Péter, elindultak a magyar-ukrán tárgyalások

Hadházy Ákos közlése szerint hétfőn tanúként hallgatta meg a rendőrség a balmazújvárosi vasútépítés ügyében, amely miatt korábban feljelentést tett.

A független országgyűlési képviselő azt írta:

a nyomozás a kartellezés mellett hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt is folyik. Hadházy szerint a feljelentést több mint egy éve tette meg, a rendőrség azonban csak most hallgatta meg tanúként.

A politikus bejegyzésében azt állítja, hogy az ügy lényege a balmazújvárosi vasútépítés jelentős túlárazása lehetett. Szerinte Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc lányának volt férje 18 milliárd forintos ajánlatot tett volna a beruházásra, miközben Mészárosék végül 36 milliárd forintért építhették meg a vasutat.

Hadházy azt is felidézte, hogy a Gazdasági Versenyhivatal korábban Homlok Zsoltot büntette meg, amiért szerinte „túl olcsón” akarta elnyerni a munkát, miközben a képviselő szerint a drágább ajánlatokat adó cégek szerepét nem vizsgálták érdemben. A képviselő azt írta: a rendőrségen megismételte a feljelentésében szereplő állításait, köztük azt is, hogy információi szerint a GVH vizsgálata során olyan bizonyítékok is előkerülhettek, amelyek szerint Mészáros Lőrinc visszalépésre próbálhatta rávenni Homlok Zsoltot.