Tisza-kormány: Magyar Péter Lengyelországban egyeztet, elindultak a magyar-ukrán tárgyalások

Kedden tovább gyorsult a kormányváltás utáni átmenet: az új kabinet egyszerre próbálja felépíteni saját apparátusát, megnyitni a korábbi kormányzati ügyeket, és látványos külpolitikai fordulatot jelezni.

A nap egyik legfontosabb fejleménye a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatala volt. Magyar Péter miniszterelnök kedden bemutatta a kabinet által elért iratok egy részét, majd Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala is jelezte: hivatalos megkeresés esetén együttműködik a Sándor-palotán rendelkezésre álló dokumentumok átadásában. Az ügy így továbbra is az új kormány és az államfő közötti egyik legfontosabb politikai-közjogi ütközőpont maradt.

Közben több személyi döntés is született. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumban két helyettes államtitkárt mentettek fel, Tarr Zoltán kulturális miniszter pedig menesztette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő vezérigazgatóját. Vitézy Dávid tárcájánál a MÁV gazdasági vezetésében is változás történt, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig bemutatta saját közigazgatási államtitkárát, Zimmer Mátyást. Magyar Péter emellett bejelentette, hogy Ruff Bálintot miniszterelnök-helyettessé nevezte ki arra az esetre, ha Orbán Anitával együtt akadályoztatva lennének.

A belpolitikai konfliktusok sem csillapodtak. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta az új kormány első napjait, szerinte továbbra sem látszik, hogy a kampányígéretekből mi valósul meg konkrét döntések és törvényjavaslatok formájában. A Fidesz emellett a kegyelmi ügy újabb fejleményeire is reagált, miközben Sulyok Tamás jövője körül is újabb találgatások jelentek meg.

A keddi nap külpolitikai fókuszát Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki útja adta. A kormányfő Lengyelországba érkezett, ahol szerdán Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőivel, valamint Lech Wałęsával is tárgyal. A magyar delegációhoz több miniszter is csatlakozott, köztük Vitézy Dávid, Orbán Anita, Tarr Zoltán, Kapitány István, Bóna Szabolcs és Ruszin-Szendi Romulusz.

A lengyel út mellett Budapesten is zajlanak fontos tárgyalások: Kármán András pénzügyminiszter már az Európai Bizottság képviselőivel egyeztet az uniós források felszabadításáról. A kormány szerint nagyok az elvárások, de az csak a hét végére derülhet ki, sikerül-e érdemi előrelépést elérni.

A szerdai napot várhatóan Magyar Péter lengyelországi tárgyalásai, az EU-forrásokról szóló egyeztetések, a kegyelmi ügy további fejleményei és az új kormány személyi, intézményi döntései határozhatják meg. A Tisza-kormány bejelentéseit és a kapcsolódó politikai reakciókat folyamatosan frissülő tudósításban követjük.

