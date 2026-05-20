Új államtitkárt nevezett ki a belügyminiszter

A bejegyzés szerint Retteghy ismert és elismert ügyvéd, aki közel húsz éve dolgozik saját ügyvédi irodájában, elsősorban büntetőügyekkel foglalkozik.

Pósfai a posztban azt írta, Retteghy szakmai felkészültsége, tapasztalata és elkötelezettsége garancia arra, hogy a Belügyminisztérium működésében is a jogállamiságot, a szakmaiságot és a közérdeket képviselje.

A kinevezés azért is figyelemre méltó, mert a közigazgatási államtitkári poszt a minisztériumi működés egyik kulcspozíciója: az államtitkár feladata jellemzően a tárca hivatali, szervezeti és igazgatási működésének koordinálása, valamint a döntés-előkészítési folyamatok felügyelete.

Pósfai rövid bejegyzését azzal zárta: „Jó munkát, András!”

Retteghy András Tibor már Pósfai Gábor parlamenti meghallgatásán is ott ült az akkor még belügyminiszter-jelölt mellett.

