  • Megjelenítés
Üzent a NAV: az utolsó órákban vagyunk – Aki ma nem lép, annak holnap már késő lesz
Gazdaság

Üzent a NAV: az utolsó órákban vagyunk – Aki ma nem lép, annak holnap már késő lesz

MTI
Az szja-bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik – közölte a hatóság.

A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók: esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk.

Azoknak is érdemes átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, akik tavaly év közben nem vették igénybe az adókedvezményeket, ezeket ugyanis most egy összegben a bevallásban kérhetik.

Ellenőrizniük kell a bevallás tervezetét azoknak is, akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás – hívták fel a figyelmet.

Annak is érdemes átnézni és kiegészíteni a tervezetét, akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20., ezután az összeg pótlékolódik, és tartozás esetén az 1 plusz 1 százalékos felajánlás sem lesz érvényes. Az ajánlás vonatkozik továbbá azokra is, akiknek visszaigényelhető adójuk van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával – írta az adóhatóság.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan élőben jelentkezik Magyar Péter, elindultak a magyar-ukrán tárgyalások

Orbán Anita fontos bejelentést tett: "egy új folyamat kezdete lehet a mai egyeztetés"

Csillagokat ostromló leütések a tengerentúlon

Megjegyezték, hogy a kitöltéshez, kiegészítéshez több segítség áll rendelkezésre, például a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.

A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval a határidőig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás – fűzték hozzá.

A papíralapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án, a dokumentum aláírás nélkül érvénytelen – hívták fel a figyelmet.

Úgy folytatták, hogy

az 1 plusz 1 százalékos rendelkezés határideje szintén szerdán van: a civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne.

A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.

A NAV központi ügyfélszolgálatai szerdán hosszabb nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható – áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos határidő közeleg: sokan elfelejtik ezt a lépést az adóbevallásnál, pedig rengeteg múlhat rajta

Sokan elfelejtik, pedig életeket változtat meg: egyetlen kattintással segíthetsz a mélyszegénységben és a fogyatékkal élőkön

Rohamosan fogy az idő: bejelentette a NAV, hogyan segíti az adóbevallást az utolsó pillanatban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken
Példátlan találkozó zajlott a belügyminisztériumban: nagyon fontos üzenetet mondott Pósfai Gábor
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility