Üzent a NAV: az utolsó órákban vagyunk – Aki ma nem lép, annak holnap már késő lesz

Az szja-bevallás határideje szerda éjfél, aki eddig nem nézte meg, és nem fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával ez automatikusan bevallássá válik – közölte a hatóság.

A NAV tájékoztatása szerint ez alól kivételt jelentenek az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók: esetükben a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, azt mindenképpen be kell nyújtaniuk.

Azoknak is érdemes átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, akik tavaly év közben nem vették igénybe az adókedvezményeket, ezeket ugyanis most egy összegben a bevallásban kérhetik.

Ellenőrizniük kell a bevallás tervezetét azoknak is, akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás – hívták fel a figyelmet.

Annak is érdemes átnézni és kiegészíteni a tervezetét, akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20., ezután az összeg pótlékolódik, és tartozás esetén az 1 plusz 1 százalékos felajánlás sem lesz érvényes. Az ajánlás vonatkozik továbbá azokra is, akiknek visszaigényelhető adójuk van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával – írta az adóhatóság.

Megjegyezték, hogy a kitöltéshez, kiegészítéshez több segítség áll rendelkezésre, például a kérdés-felelet funkció, amely segít automatikusan kitölteni a bevallás megfelelő rubrikáit, de videós segédletek is elérhetők több témában a NAV honlapján.

A tervezet kezelése online, az eSZJA-ban a legegyszerűbb, DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval a határidőig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás – fűzték hozzá.

A papíralapú bevallásokat aláírva kell postára adni május 20-án, a dokumentum aláírás nélkül érvénytelen – hívták fel a figyelmet.

az 1 plusz 1 százalékos rendelkezés határideje szintén szerdán van: a civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképp be kell küldeni, az egyházit csak akkor, ha korábban nem nyilatkozott, vagy idén változtatni szeretne.

A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Programnak szóló nyilatkozatot ugyanis a NAV évről évre automatikusan figyelembe veszi.

A NAV központi ügyfélszolgálatai szerdán hosszabb nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket, a NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható – áll a közleményben.

