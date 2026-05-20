Versenyképesség 2026-ban: Székesfehérváron azonnal használható kkv-s receptek kerültek elő

A Portfolio székesfehérvári üzleti fórumán a vállalkozások versenyképességének kulcsterületei kerültek fókuszba: hogyan lehet kézzelfogható üzleti eredményt kihozni az AI-ból, miként kerülhetők el a megfelelőségi csapdák, miért érdemes már most kész tervekkel várni a 2026-os uniós pályázati dömpinget, valamint hol hozhat gyors megtérülést az energiahatékonyság és a tudatos energiabeszerzés.
A Portfolio székesfehérvári KKV konferenciáján az egyik fő téma az AI volt, amely elsősorban ezúttal abból az aspektusból került górcső alá, hogy vajon méretkorláttól függ-e a benne rejlő lehetőségek hasznosítása.

Ez kell a valódi áttöréshez

Illés Kata, az Indivizo társalapítója szerint sok cégnél még nagyon az elején tart az AI kiaknázása – és ez önmagában nem kudarc. A digitalizációval is évek óta együtt élünk, mégis sok helyen ma is tart a beérés. Az AI körüli felfokozott figyelem ugyanakkor jó katalizátor: ráirányítja a vezetők és csapatok figyelmét, hogy hol lehet erőforrást fogni, folyamatot egyszerűsíteni, adminisztrációt csökkenteni.

A panel egyik legerősebb tanulsága az volt, hogy

a stratégiai szándék önmagában kevés: a valódi eredményhez a kezdeményezéseket le kell vinni a folyamatgazdákig, és kell egy-egy gyors sikerélmény.

Ha egy csapat látja, hogy egy konkrét munkarész (például dokumentálás, ügyfélszolgálati válaszok, beszerzési admin) érzékelhetően gyorsabb lett, onnan könnyebb tovább építkezni. Illés szerint a kezdeti „AI mindent megold” várakozást sokaknál felváltotta a józanabb kérdés: milyen emberi tudást és kontrollt kell hozzátenni, hogy az AI valóban működjön.

AI panelbeszélgetés Fehérváron a Portfolio üzleti fórumán

Gyors döntés vs.megfelelőségi csapdák

Kiss Barna, a PILOUS Hungary ügyvezetője a gyártói oldal tapasztalatát hozta: az elmúlt években náluk is egyszerre futott automatizáció, digitalizáció és AI – és a „minden folyamatba AI-t” lendületből végül vissza kellett lépni. Egyszerre mindent nem lehet jól megcsinálni; a fókusz és a priorizálás elengedhetetlen.

Kiss Barna, a PILOUS Hungary ügyvezetője

A legfontosabb figyelmeztetése azonban a kockázati oldalról érkezett: oktatás és belső szabályozás nélkül az AI-használat veszélyes, könnyen vezethet GDPR-problémákhoz vagy üzletileg érzékeny információk kikerüléséhez. Kiss szerint éppen ezért a legjobban működő megoldások sokszor a kicsi, célzott alkalmazások: repetitív feladatok kiváltása (például ügyfélszolgálat, beszerzés) saját fejlesztéssel vagy külső partnerrel.

Illés Kata, az Indivizo AI architektje

Kellenek a fékek is

Sárási Kata, a Norsk Hydro IT Compliance and Resilience Managere ezt a gondolatot egy képpel erősítette meg: az AI mellé fék  is kell – kontrollok és biztonságos környezet. Szerinte az AI-ra ma már nem érdemes klasszikus projektként tekinteni; inkább olyan infrastruktúra-jellegű jelenség, mint az internet volt: először szűk körben indul, majd mindennapi alapréteggé válik. A kérdés így nem az, hogy „kell-e”, hanem az, hogy hogyan vezetjük be úgy, hogy auditálható, szabályozható, visszakövethető legyen.

A beszélgetésben többször előkerült, hogy a kkv-knál a gyorsaság versenyelőny (gyorsabb döntés, rövidebb megvalósítás), ugyanakkor ez könnyen átfordulhat fegyelmezetlenségbe is: kontroll nélkül megjelenik a „csak kipróbáltam” jellegű, Shadow AI használat, ami adatkezelési és reputációs kockázatot teremt.

Madarász András, a Goodwill Consulting fejlesztési tanácsadója

Így készüljünk az új uniós pályázatokra

A vállalati szektorban óriási várakozás előzi meg a hazahozásra váró uniós forrásokat. Madarász András, a Goodwill Consulting fejlesztési tanácsadója a kapcsolódó pályázatok okán egyértelművé tette: 2026-ban nem az nyer, aki kivár, hanem aki már most előkészíti a pályázati alapokat

 Kiemelte, hogy főleg energetikai projekteknél a tervezés és az energetikai számítások önmagukban is hónapokat igényelhetnek, miközben a kiírásoknál rövid beadási ablak és óriási roham várható.

A cégeknek ezért fiókban lévő kész tervekkel kell rajthoz állniuk, különben könnyen lemaradnak, amikor egyszerre sok forrás kerül piacra.

Az előadó több csatornát is végigvett: a futó és hamarosan induló operatív programok mellett a direkt brüsszeli, nemzetközi pályázatokat is, amelyekről sok kkv tévesen gondolja, hogy elérhetetlenek. Tapasztalatai szerint kisebb volumenű, akár néhány tízezer eurós lehetőségek is vannak, és ha a projekt mögött valódi piaci igény áll, ezek reálisan megpályázhatók.

Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője

Fix vagy spot? Az energiaárakon áll vagy bukik a siker

A KKV-k számára az energiahatékonyság növelése is kulcskérdés tekintettel arra, hogy az EU-ban az egyik legmagasabb energiaárral szembesülnek. Szalai Sándor, az E.ON Energiamegoldások KKV értékesítési vezetője azt hangsúlyozta, hogy az energiatakarékosság alapszintje után a versenyelőny sok cégnél már az energiabeszerzés tudatos megtervezésén múlik: mikor és milyen konstrukcióval szerződik a vállalkozás, illetve mennyire képes a fogyasztását a piaci helyzethez igazítani.

A vállalati döntéseknél a fix áras szerződéseket a tervezhetőség miatt érthetőnek, de a mostani szinteken sok esetben drágának nevezte, míg a tőzsdei árindexált (spot) megoldásokat továbbra is költséghatékonynak tartja, nagyobb árkockázattal. Ennek köztes alternatívájaként mutatta be a „spotfix váltó” logikáját: a cég indexált konstrukcióba léphet, majd kedvezőbb piaci helyzetben fix árra válthat.

Szalai Sándor beszélt a zónaidős tarifákról is, amelyek a magas napelemes termelés miatt napközben gyakran olcsóbb (akár negatív) árakat használják ki; ilyen a napközbeni, a hétvégi, illetve az új „ritmus” tarifa, amely 35%-os különbséget ígér a kedvezményes és csúcsidős sávok között.

Szalai Attila, a Magyarmet Finomöntöde cégvezetője is megosztotta gondolatait

A hozzáállástól a szükségszerű diverzifikációig

A fórum záró panelbeszélgetésében is rengeteg gyakorlati tanács hangzott el, ahol a résztvevők kifejezetten hazavihető profitnövelő ötleteket soroltak. Virág Nikolett, a VND Rsearch ügyvezetőjének moderálása mellett Ferencz Kornél, a VERTIKAL Group meghatározó tulajdonosa és Szalai Attila, a Magyarmet Finomöntöde operatív igazgatója, cégvezetője arról beszéltek: ma már nincs tartós „nyugalmi állapot”, ezért a bizonytalanságot is érdemes üzleti lehetőségként kezelni.

Szalai Attila azonnali lépésként a számok újranézését javasolta: részletes kontrollingadatok kellenek, a tételeket pedig meg kell kérdőjelezni, mert a profitot gyakran a rejtett költségek viszik el. Példákat is hozott az indokolatlan juttatásoktól és utazásoktól a felesleges energiafogyasztásig, illetve termelő cégeknél a sűrített levegős veszteségekig, amelyek akár havi százezres nagyságrendű pazarlást okozhatnak.

A beszállítói kockázatoknál Szalai Attila szükségszerű diverzifikációt ajánlott:

minden kritikus alapanyagra legalább három beszállítót, ahol ez nem megoldható, ott alternatív gyártást vagy a folyamatok újratervezését.

Ferencz Kornél a hozzáállást emelte ki: szerinte a válságok sorozata miatt a változásra fel kell készülni, és adatalapú döntésekkel most lehet meglépni olyan irányokat is (például új piacok felé nyitás), amelyektől máskor tartanának.

Zárásként mindketten hangsúlyozták az iparági tapasztalatmegosztás értékét: bizonyos területeken a partnerség és a kockázatok közös kezelése ma versenyelőnnyé válhat.

