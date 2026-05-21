879 magyar településen nincs más élelmiszerbolt, csak COOP
A COOP Gazdasági Csoport 2025-ben 887 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az üzletlánc jelenleg 1400 településen közel 2100 boltot működtet, 879 településen pedig az egyetlen élelmiszerüzlet. Az árrésstop, az inflációs nyomás, valamint a növekvő energia- és bérköltségek különösen a kisebb boltokat sújtják, miközben a cégcsoporton belül az 50 legnagyobb franchise-tag adja a bevétel 90 százalékát.

A COOP Gazdasági Csoport árbevétele 2025-ben 887 milliárd forint volt, ami mintegy 3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A Coop üzletlánc forgalma 543 milliárd forintra nőtt, ez 2,5 százalékos bővülésnek felel meg.

A vállalat vezetői a közgyűlésen arról beszéltek, hogy a kiskereskedelmi szektort továbbra is több tényező nehezíti, köztük az infláció, az árrésstop, valamint az energia- és bérköltségek emelkedése. Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke szerint

az árrésstop különösen a kisebb boltok működésére van kedvezőtlen hatással. Emellett a csökkenő lakosságszám és a gyengébb vásárlóerő is kihívást jelent az üzletlánc számára.

Tóth Géza vezérigazgató arról is beszélt, hogy a cégcsoporton belül tovább erősödik a koncentráció: az 50 legnagyobb franchise-tag adta a teljes bevétel mintegy 90 százalékát 2025-ben. Elmondása szerint a nagyobb partnerek növekedni tudtak az elmúlt években, míg a kisebb franchise-partnerek forgalma csökkent.

A COOP jelenleg 1400 településen közel 2100 üzletet működtet,

és 879 településen nincs más élelmiszerbolt a láncon kívül.

A vállalat közlése szerint üzleteikben 3,3 millió vásárlót szolgálnak ki.

Az üzletlánc mintegy 3000 hazai beszállítóval dolgozik együtt. A kínálatban szereplő több mint 77 ezer termék 80 százaléka Magyarországon készült. A saját márkás termékekből több mint ezerféle érhető el, ezek 90 százaléka hazai eredetű, részesedésük pedig meghaladja a 15 százalékot a teljes forgalomból.

A vállalat tájékoztatása szerint tavaly mintegy 100 üzletet újítottak fel részben vagy teljesen. A használt sütőolaj-visszagyűjtési programban jelenleg 570 üzlet vesz részt. A vásárlók minden leadott liter után 100 forintos kupont kapnak, tavaly összesen 150 ezer liter használt étolajat gyűjtöttek be.

A RePont rendszerhez kapcsolódóan 1400 visszaváltó pont működik a COOP üzleteiben. A cégcsoport 12 franchise-üzletében összesen 44 önkiszolgáló kassza üzemel. Szegeden tavaly megnyílt egy hibrid okosbolt is, amely nyitvatartási időn kívül távfelügyeleti rendszerrel, személyzet nélkül működik.

Országszerte már 62 Szuper Plusz kategóriájú, legalább 350 négyzetméteres üzlet működik. Ezek összesített forgalma 2025-ben közel 50 milliárd forint volt.

