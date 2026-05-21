A lakók ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre, mert hangoskodtak

A Rolling Stones 82 éves frontembere Alice Rohrwacher olasz rendező, Three Incestuous Sisters című filmjének forgatása miatt tartózkodott a Szicíliához tartozó Lipari-szigetek vulkanikus tagján. A stáb szerda este egy helyi szórakozóhelyen ünnepelte a munkálatok befejezését. Az eseményen olyan színészek is részt vettek, mint Josh O'Connor, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson és Isabella Rossellini.

Az olasz sajtó beszámolói szerint a zenét egy kisméretű hangszóróból, teljesen elfogadható hangerőn játszották.

A helyiek ennek ellenére kihívták a rendőrséget. A hatóságok nem sokkal éjfél előtt érkeztek ki a helyszínre, majd a polgármester által elrendelt szerdai zenetilalomra hivatkozva kérték a buli befejezését.

Az eset némi zavart és derültséget keltett a társaságban. A vendégek végül – ha vonakodva is, de – tudomásul vették a felszólítást. A forgatócsoport és a színészek csütörtökön elhagyták a szigetet. Jagger, aki a filmben egy világítótorony őrét alakítja, magánhelikopterrel távozott.

Rosa Oliva, a Stromboli turisztikai és környezetvédelmi ügyeit képviselő Pro Loco Amo Stromboli egyesület elnöke élesen bírálta a hatósági fellépést. Szerinte az eset "újabb jele" annak, hogy a szigetet épp a nemzetközi figyelem középpontjában büntetik ahelyett, hogy támogatnák. Úgy véli, mindez különösen "a súlyos hiányosságokkal és elhanyagoltsággal teli tél után" érthetetlen.

Oliva szerint a polgármestertől inkább azt lehetett volna elvárni, hogy üdvözölje a vendégeket. Legalábbis megköszönhette volna a Lipari-szigetek gazdaságához és ismertségéhez való hozzájárulásukat.

A film Audrey Niffenegger azonos című sikerregényén alapul. A rendező, Rohrwacher A szent és a farkas című filmjéért 2018-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb forgatókönyvnek járó díjat. A 2023-as, A kiméra című alkotása szintén komoly kritikai elismerést aratott.

Címlapkép forrása: Theo Wargo/Getty Images