Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában

A Fed stábja a pénzügyi rendszer sebezhetőségét összességében "figyelemre méltónak" minősítette, az eszközárak értékeltségét pedig magasnak ítélte. A háztartások pénzügyi helyzete ugyan nem ad különösebb okot aggodalomra, az államkötvény-piacon aktív hedge fundok eladósodottsága viszont annál inkább. A kötvénypiacokon világszerte emelkedtek a hozamok. Ennek oka, hogy a befektetők az infláció és az államadósság finanszírozásának kilátásai miatt aggódnak. Emellett növekvő kockázatot jelent, hogy a mesterségesintelligencia-beruházásokat egyre nagyobb mértékben hitelből finanszírozzák.
"Több résztvevő is megjegyezte, hogy az eszközértékeltségek továbbra is magasak. Ez kedvezőtlen fejlemények esetén éles piaci korrekcióra adhat okot" – áll a jegyzőkönyvben.
Emellett "számos" döntéshozó fejezte ki aggodalmát a magánhitel-piacok (private credit) átláthatatlansága miatt.
Az ülésen egyes tisztségviselők a Fed likviditásbiztosító eszköztárának fejlesztési lehetőségeit is megvitatták. Ebbe beletartozik a diszkontablak, az állandó repókeret, valamint a más jegybankokkal fenntartott devizaswap-megállapodások rendszere. Utóbbiak kapcsán néhány döntéshozó amellett érvelt, hogy a pénzügyi stabilitás érdekében érdemes lenne hosszabb távra meghosszabbítani az idén lejáró egyezményeket.
Warsh érkezése így érzékeny pontra tapint. Az új elnök korábban bírálta a Fed egyes válságkezelő eszközeit, különösen az agresszív eszközvásárlási programokat (mennyiségi lazítást), amelyekkel a jegybank a piaci stresszhelyzetekben beavatkozott. Warsh emellett szorosabb együttműködést szorgalmazott a Pénzügyminisztériummal a monetáris politikán kívüli területeken. Ez a likviditásnyújtó eszközök használatának átalakítását vetítheti előre. Egyesek attól tartanak, hogy az új vezetés alatt a Fed kevésbé lesz hajlandó beavatkozni a válsághelyzetekben. Ráadásul a mérlegfőösszeg csökkentésére irányuló törekvések éppen növelhetik a pénzügyi rendszer kockázatait.
A Fed jelenlegi eszköztárának hatékonyságát a New York-i Fed nyíltpiaci műveletekért felelős vezetője, Roberto Perli kedden is megvédte. Nyilatkozatában "bizonyítottan nagyon hatékonynak" nevezte a rendszert. Számos elemző és jelenlegi jegybankár szerint ugyanakkor a Fed különböző eszközei szorosan összefüggenek egymással. Emiatt a pénzügyi válság előtti működési keretrendszerhez való visszatérés rendkívül nehéz és időigényes folyamat lenne - írta a Reuters.
Címlapkép: Kevin Warsh, Donald Trump amerikai elnök jelöltje a Federal Reserve System (Fed) elnökségére a szenátus bankügyi bizottságának meghallgatásán a kongresszus washingtoni épületében, a Capitoliumban 2026. április 21-én. Forrása: MTI/EPA/Will Oliver
