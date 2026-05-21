Állóra fékeződött az amerikai gazdaság

A csütörtöki amerikai adatcsomag újabb vegyes képet festett: a heti munkanélküli segélykérelmek továbbra is alacsony szinten maradtak, miközben a philadelphiai feldolgozóipari index váratlanul mínuszba fordult és masszívan alulmúlta a várakozásokat. A részletekben rejlő jelek, főként az enyhülő árnyomás és a javuló jövőbeli várakozások, azonban árnyalják a képet a Fed szempontjából.

A munkaerőpiac szempontjából a heti adatok továbbra is stabilitást jeleznek. Az új munkanélküli segélykérelmek száma a május 16-i héten 209 ezerre csökkent (előző: 212 ezer; konszenzus: 210 ezer), a négyhetes mozgóátlag 202,5 ezerre süllyedt 204 ezerről, a folyamatos kérelmek pedig 1 millió 782 ezerre emelkedtek a korábbi 1 millió 776 ezerről, de így is elmaradtak az 1 millió 790 ezres várakozástól. Az elbocsátások tehát nem gyorsulnak fel, a munkaerőpiac szerkezetileg szoros marad.

Egészen más képet mutat a Philadelphiai Fed feldolgozóipari indexe, amely májusban -0,4-re zuhant a 26,7-es áprilisi értékről, miközben az elemzők 18-as értékre számítottak. Még meredekebb a fordulat az új megrendelések alindexben, ahol a korábbi 33,0-ról -1,7-re esett a mutató. A foglalkoztatási komponens -2,8-ra javult -5,1-ről, a beruházási (CAPEX) alindex 35,2-ről 30,9-re mérséklődött, a fizetett árak indexe pedig 59,3-ról 47,9-re csökkent. A hat hónapos üzleti várakozások viszont 40,8-ról 53,2-re ugrottak.

Az összkép tehát kettős.

Az ipari oldalon a Philly Fed pillanatfelvétele drasztikus aktivitáslassulást mutat, ráadásul az új megrendelések összeomlása előretekintve sem festi szépnek a következő hónapokat.

Két enyhítő mozzanat ugyanakkor figyelmet érdemel: a fizetett árak indexének érdemi csökkenése a Fed inflációs aggályait mérsékelheti, a hat hónapos kitekintés markáns javulása pedig arra utal, hogy a vállalatok átmenetinek érzik a gyengeséget. Piaci értelemben az adatkombináció (stabil munkaerőpiac, gyengülő ipari aktivitás, csökkenő árnyomás) inkább a kötvényhozamok lefelé tartó elmozdulása és a Fed későbbi lazítása mellett szóló érveket erősíteni, hanem lenne itt az irái háború. De sajnos itt van és ennek a hatásait a kötvénypiac még csak most kezdte el beárazni.

