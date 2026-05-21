Bécsben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, az azbesztszennyezésről és a különadók kivezetéséről is beszélt

Bécsben tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár. A találkozón szóba került a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés, a gazdasági kapcsolatok fellendítése és a régiós együttműködés - derült ki a kormányfők közös sajtótájékoztatójából. A felek egyeztettek az osztrák cégeket sújtó magyarországi különadókról is, valamint a szorosabb partnerség jegyében megállapodtak abban is, hogy idén ősszel közös kormányülést tartanak.

A közös sajtótájékoztatón Christian Stocker üdvözölte, hogy a magyar választók az európai értékek mellett döntöttek, véleménye szerint ez a lépés véget vethet Magyarország uniós elszigeteltségének.

Magyar Péternek Lengyelország után ez volt a második hivatalos külföldi útja, a sajtótájékoztatót pedig a magyar miniszterelnök a két ország történelmi kapcsolatainak méltatásával kezdte. Ezután kifejezte reményét, hogy egy békésebb és konstruktívabb korszak köszönt az osztrák–magyar viszonyra.

Ennek jegyében magyar Péter bejelentette, hogy meghívta az osztrák felet egy közös kormányülésre, amelyet a tervek szerint idén szeptemberben rendeznek meg a gödöllői Grassalkovich-kastélyban.

A kormányfő hozzátette, hogy a visegrádi együttműködést (V4) szívesen kiterjesztené a tágabb régió államaira, így Ausztriára is.

A megbeszélés egyik legfontosabb pontja a nyugat-magyarországi, főként Szombathely környékét érintő azbesztszennyezés volt. Ezt a problémát a már bezárt osztrák bányákból származó építőanyagok okozták. A helyzet rendezésére hétfőn egy közös osztrák–magyar munkacsoport kezdi meg működését, amely egészségügyi, környezetvédelmi és jogi szakemberekből áll. Magyar Péter a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy teljes átláthatóságot vár Ausztriától. Leszögezte, hogy a jövőben egyetlen kilogramm azbeszttel szennyezett kőzet sem kerülhet Magyarországra.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a kármentesítés többmilliárdos költségét a "szennyező fizet" elve alapján fogják érvényesíteni.

Christian Stocker jelezte, hogy a közegészségügy tartományi hatáskörbe tartozik, így az ügyben Burgenland az illetékes joghatóság, a tartományban pedig már megkezdték a méréseket. A fellépést ugyanakkor nehezítheti, hogy európai szinten nincs megállapított kötelező egészségügyi határérték erre az anyagra.

Gazdasági téren az osztrák kancellár a befektetési környezet kiszámíthatóbbá válását és a jogállamisági garanciák fontosságát emelte ki, ennek érdekében pedig kifejezetten kérte az osztrák vállalatokat érzékenyen érintő magyarországi különadók felülvizsgálatát. Magyar Péter erre reagálva elmondta, hogy

a kormány a gazdaság élénkítése érdekében tervezi a különadók kivezetését, ehhez azonban türelemre és egy új költségvetés elfogadására van szükség, így ez a lépés még várat magára.

A miniszterelnök hozzátette: a jövőben a külföldi beruházásoktól magasabb hozzáadott értéket, valamint jelentős kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet várnak el.

A korábbi közlekedési viták rendezése érdekében a magyar kormányfő konkrét infrastrukturális fejlesztéseket javasolt.

Ennek jegyében szorgalmazta a Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedés felgyorsítását, valamint a Győr és Sopron közötti gyorsforgalmi úthálózat meghosszabbítását az ausztriai Kismartonig. Magyar Péter zárásként megerősítette, hogy bár a két ország nem fog mindenben egyetérteni, Magyarország az Európai Unió konstruktív tagjaként a nemzeti érdekek mellett a közösség érdekeit is szem előtt tartja a jövőben.

