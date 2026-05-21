Bóna Szabolcs: az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk

A Tisza-kormány szerint a Fidesz jogi csapdát hagyott maga után az agráriumban: miközben éveken át a magyar gazdák védelméről beszéltek, nem biztosították törvényi szinten az ukrán agrárimport korlátozásának fennmaradását. Bóna Szabolcs agrárminiszter közölte, hogy a kabinet a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező termékek tilalmát, és már készülnek az ehhez szükséges jogszabályok a húsoktól és gabonaféléktől kezdve az olajmagvakon át egészen a borig.

A Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak, írja Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását

- hangsúlyozza Bóna Szabolcs. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá.

Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van, írja a miniszter.

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A TISZA-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, fejtette ki Bóna, kiemelve, hogy:

Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk.

A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva

Közönséges búza

Rozs

Árpa

Kukorica

Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartozó rizs kivételével

Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)

Napraforgómag, törve is

Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Ropogós kenyér

Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.

