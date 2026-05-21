Bóna Szabolcs: az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk

A Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak, írja Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását
- hangsúlyozza Bóna Szabolcs. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá.
Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van, írja a miniszter.
Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A TISZA-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, fejtette ki Bóna, kiemelve, hogy:
Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk.
A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:
- Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
- Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
- Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
- Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva
- Közönséges búza
- Rozs
- Árpa
- Kukorica
- Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)
- Búzaliszt vagy kétszeres liszt
- Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)
- Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartozó rizs kivételével
- Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)
- Napraforgómag, törve is
- Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
- Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
- Ropogós kenyér
- Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva
- Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.
Az Agrárszektor Bóna Szabolcs miniszterrel készült interjúja itt olvasható:
