Bóna Szabolcs: az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk

A Tisza-kormány szerint a Fidesz jogi csapdát hagyott maga után az agráriumban: miközben éveken át a magyar gazdák védelméről beszéltek, nem biztosították törvényi szinten az ukrán agrárimport korlátozásának fennmaradását. Bóna Szabolcs agrárminiszter közölte, hogy a kabinet a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező termékek tilalmát, és már készülnek az ehhez szükséges jogszabályok a húsoktól és gabonaféléktől kezdve az olajmagvakon át egészen a borig.

A Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hangzatos nyilatkozatokban hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak, írja Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű: nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását

- hangsúlyozza Bóna Szabolcs. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá.

Az agrártárca ezért haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie. A magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van, írja a miniszter.

Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után. A TISZA-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, fejtette ki Bóna, kiemelve, hogy:

Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítjuk.

A szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, a következő termékkörökben:

  • Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve
  • Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva
  • Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
  • Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve
  • Zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással fözve is) fagyasztva
  • Közönséges búza
  • Rozs
  • Árpa
  • Kukorica
  • Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle (köles kivételével)
  • Búzaliszt vagy kétszeres liszt
  • Gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt)
  • Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított. pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartozó rizs kivételével
  • Olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével)
  • Napraforgómag, törve is
  • Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
  • Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
  • Ropogós kenyér
  • Zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva
  • Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.

