Drágul a parkolás a Balaton parti településen

A főszezonban kizárólag reggel 7 és éjfél között kell fizetni a várakozásért. Bár a korábbi 300 forintos óradíj harmadával nőtt 400 forintra, Balatonlelle ezzel az áremeléssel együtt is a megfizethetőbb déli parti települések közé tartozik. A környéken ugyanis több helyen már a 600-800 forintot is eléri a parkolási tarifa.
A parkolási díjak módosításával párhuzamosan a Lelle Városkártya rendszerét is átláthatóbbá tették. Az igénylés menetét a gyakorlati tapasztalatok alapján leegyszerűsítették. A bérletként is funkcionáló kártya konstrukcióit pedig a helyiek érdekeihez igazították.
A június 1-jétől szeptember 30-ig érvényes szezonális kártya bruttó 30 ezer forintba, a teljes naptári évre szóló változat pedig bruttó 40 ezer forintba kerül.
Az új szabályok és tarifák egységesen június első napján lépnek életbe.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs
