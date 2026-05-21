Drágul a parkolás a Balaton parti településen
Drágul a parkolás a Balaton parti településen

Június elsejétől átalakulnak a parkolási szabályok Balatonlellén. Az alkalmi látogatóknak szánt óradíj 400 forintra emelkedik, a helyiek viszont kedvezőbb feltételekkel válthatnak bérletet. A lakossági kéréseket figyelembe véve az önkormányzat elvetette a 0-24 órás fizetőparkolási rendszert, így az éjszakai időszak mindenki számára ingyenes marad - írta a Sonline.

A főszezonban kizárólag reggel 7 és éjfél között kell fizetni a várakozásért. Bár a korábbi 300 forintos óradíj harmadával nőtt 400 forintra, Balatonlelle ezzel az áremeléssel együtt is a megfizethetőbb déli parti települések közé tartozik. A környéken ugyanis több helyen már a 600-800 forintot is eléri a parkolási tarifa.

A parkolási díjak módosításával párhuzamosan a Lelle Városkártya rendszerét is átláthatóbbá tették. Az igénylés menetét a gyakorlati tapasztalatok alapján leegyszerűsítették. A bérletként is funkcionáló kártya konstrukcióit pedig a helyiek érdekeihez igazították.

A június 1-jétől szeptember 30-ig érvényes szezonális kártya bruttó 30 ezer forintba, a teljes naptári évre szóló változat pedig bruttó 40 ezer forintba kerül.

Az új szabályok és tarifák egységesen június első napján lépnek életbe.

