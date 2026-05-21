"Dugó van" a Mount Everesten.

Szerdán egyetlen nap alatt 274 hegymászó ért fel a Mount Everest csúcsára a nepáli oldalról. A Nepáli Expedíciószervezők Szövetségének közlése szerint ez az eredmény új rekordot jelent - számolt be a Reuters.

A 8849 méter magas hegycsúcs Nepál és a kínai fennhatóság alatt álló Tibet határán fekszik. A hegyet mindkét oldalról meg lehet mászni. Idén azonban a tibeti oldalon egyetlen hegymászó sem indulhatott útnak, mivel a kínai hatóságok nem adtak ki engedélyeket. Az eddigi nepáli oldali rekordot 2019. május 22-én állították fel, amikor 223-an értek fel a csúcsra. A mindkét oldalt figyelembe vevő összesített rekord, amely 354 főt jelent, egy nappal később, 2019. május 23-án született.

Risi Bhandari, a szövetség főtitkára szerint ez a szám még emelkedhet. Egyes hegymászók ugyanis elképzelhető, hogy még nem jelezték a sikeres csúcstámadást az alaptábornak. Himal Gautam, a nepáli turisztikai hatóság munkatársa elmondta, hogy a végleges megerősítéshez meg kell várniuk az expedíciók visszatérését. A sikeres mászást igazoló tanúsítványokat csak ezt követően, a fényképes és egyéb bizonyítékok alapján állíthatják ki.

Nepál idén 494 mászási engedélyt adott ki az Everestre, egyenként 15 ezer dolláros áron. A szakértők rendszeresen bírálják a nepáli hatóságokat, amiért túl sok hegymászót engednek a hegyre. A nagy létszám időnként veszélyes torlódásokhoz vezet az úgynevezett halálzónában. Ez az a csúcs alatti terület, ahol az oxigénszint már életveszélyesen alacsony.

Nepál az utóbbi időben szigorúbb szabályozással és magasabb díjakkal igyekezett kezelni a zsúfoltságból, valamint a tapasztalatlan mászókból eredő kockázatokat.

Lukas Furtenbach, az osztrák székhelyű Furtenbach Adventures expedíciószervezője ugyanakkor úgy véli, hogy a nagy létszám önmagában nem jelent gondot. Ehhez csupán az kell, hogy az expedíciók megfelelően felszereltek és szervezettek legyenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

