Erre figyel most mindenki: napokon belül kőkemény véleményt mondanak az új magyar kormány terveiről

Nehéz helyzetből fut neki Magyarország az idei felülvizsgálatoknak
Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél közel van a befektetésre ajánlott kategória alsó határához a magyar adósbesorolás, a Standard & Poor’s esetében a BBB mínusz osztályzat mindössze egy lépésre van a rettegett bóvli kategóriától, ráadásul negatív a kilátása, míg a Moody’s és a Fitch eggyel magasabb besorolást tart érvényben szintén negatív kilátás mellett. Vagyis
egy esetleges leminősítéssel nehéz helyzetbe kerülhetnénk, különösen akkor, ha azt az S&P lépi meg.
Mi történik, ha egy országot a befektetésre nem ajánlott kategóriába vágnak? Az általános gyakorlat szerint, ha ezt a háromból két nagy cég megteszi, akkor a nemzetközi intézményi befektetők egy részének el kellene adnia magyar kitettségét, mivel ezek a konzervatív piaci szereplők csak befektetésre ajánlott pozíciókat vehetnek fel.
Vagyis kulcsfontosságú a mostani helyzetben, hogy elkerüljük a további leminősítéseket, melyeknek már fájdalmas következményei lennének. Az elmúlt években a hitelminősítők jellemzően az alábbi kritikákat fogalmazták meg a magyar gazdaság kapcsán:
- A gazdasági növekedés elakadt, az utóbbi három évben gyakorlatilag stagnált a GDP.
- A magas költségvetési hiány miatt kiigazításra van szükség, illetve a folyamatosan meglévő magas finanszírozási szükséglet miatt elakadt a GDP-arányos adósságráta csökkenése.
- Hiányoznak az uniós források a gazdaságból, melyek orvosolhatnák a fenti problémák egy részét.
A mostani hitelminősítői kör különösen pikáns azok után, hogy áprilisban a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséggel győzött a választásokon. Az azóta megalakult új kormány pedig kiemelt célként fogalmazta meg az uniós források minél előbbi felszabadítását, illetve hosszabb távon az euró bevezetését.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch Ratings
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A piac beleszeretett a magyar eszközökbe
A választásokon történteket a piac egyértelműen pozitív fordulatként értékeli, a forint érdemben erősödött az elmúlt hetekben az euróval és a dollárral szemben is. Az euró-forint árfolyam az év eleje óta már 6,4%-kal került lejjebb, a dollár pedig 5,4%-kal lett olcsóbb.
A magyar állampapírok piacán talán még látványosabb volt a választás hatása, hiszen az euróbevezetést megelőző konvergenciára kezdtek fogadni a befektetők. Ez pedig oda vezetett, hogy miközben Európában mindenhol emelkedtek a hozamok az inflációs félelmek miatt, a magyar tízéves referenciahozam mintegy 100 bázisponttal csökkent már idén.
Vagyis a befektetők egyértelműen pozitívan fogadták azt, hogy az új kormánytól kiszámíthatóbb, piacbarátabb gazdaságpolitikára lehet számítani. Az uniós források esetleges felszabadítása a magyar gazdaság eddigi gyengeségeire jelenthet gyógyírt, az euró bevezetése pedig hosszútávú elköteleződést jelenthet a kormány részéről a fegyelmezett költségvetés, a csökkenő adósságráta, az alacsony infláció és alacsony hozamok mellett.
Már sorra megszólaltak a hitelminősítők
Ebben a környezetben kellene dönteni most a hitelminősítőknek, amikor a költségvetés helyzete rosszabb a vártnál, viszont az új kormánnyal kapcsolatban komoly, de megelőlegezett bizalom látszik. A Magyarországgal kapcsolatos felfokozott befektetői érdeklődésre reagálva az utóbbi hetekben már sorra adtak ki friss elemzést a cégek.
A most döntését elsőként publikáló Moody’s két nappal a választások után azt írta, hogy a kormányváltás pozitív a magyar adósbesorolás szempontjából, de azt elismerték, hogy komoly kihívásokkal néz szembe az új kormány. A cég szakemberei szerint van esély arra, hogy a 17 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás nagy részét sikerül felszabadítani. Sőt a Moody’s szerint a kormányváltás Budapest és az Európai Unió adósbesorolására is pozitív hatással lehet, utóbbi esetében kiemelik, hogy a konstruktívabb magyar hozzáállás megkönnyítheti az uniós döntéshozatalt.
A Standard & Poor’s szintén pozitívan értékelte a fejleményeket néhány nappal a választások után, szerintük az új kormány programja a következő hónapokban lesz egyre konkrétabb. Kiemelik, hogy fontos lenne további részleteket ismerni a költségvetési tervekről, a kormányzat hatékonyságának esetleges javításáról, illetve Magyarország külső finanszírozási pozíciójának várható alakulásáról. Az S&P május elején külön elemzésben vizsgálta azt, milyen hatással lehet az euró bevezetése a magyar adósosztályzatra. Kiemelték, hogy
A BALTI ORSZÁGOK ÉS HORVÁTORSZÁG ESETÉBEN A CSATLAKOZÁS ÁTLAGOSAN KÉTFOKOZATÚ FELMINŐSÍTÉSSEL JÁRT,
ez alapján hasonlóra készülhet Magyarország is.
Hozzáteszik, hogy már önmagában az euróbevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítése jelentősen javíthatja a magyar adósprofilt. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy Magyarország jelenleg egyetlen feltételt sem teljesít, a korábbi tapasztalatok alapján pedig a csatlakozás hosszútávú, többéves, nem ritkán évtizedes folyamat. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján önmagában az euróbevezetés feltételeinek teljesítése, elsősorban a fegyelmezett fiskális politika egy fokozatú felminősítést indokolt, majd a belépés után az Európai Központi Bank hitelessége és a devizakockázat kiárazódása még egy fokozattal javította az érintett országok osztályzatát.
A harmadik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings rögtön a választási eredmények publikálása után szintén azt emelte ki, hogy az új kormány komoly makrogazdasági kihívásokkal néz szembe. Ugyanakkor ők is optimisták azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány intézkedései javulást hozhatnak. Májusban egy podcastban a Fitch szakembere úgy fogalmazott, hogy az Orbán-kormány utóbbi években látott fogyasztásorientált gazdasági modellje középtávon fenntarthatatlan volt. Malgorzata Krzywicka hangsúlyozta, hogy az euróbevezetés célja pozitív a magyar adósbesorolás szempontjából, de ezt egyelőre nem tekintik alapforgatókönyvnek.
Mit léphetnek ebben a helyzetben?
Láthatóan éles helyzetben vannak a hitelminősítők, hiszen a költségvetés helyzete még a vártnál is rosszabb lehet, ami a GDP-arányos adósságráta további emelkedését vetíti előre, miközben, ha elhisszük, hogy a következő években végbemegy majd az eurókonvergencia, akkor az akár magasabb besorolást indokolna. Ezt a kettősséget várhatóan úgy oldják majd fel, ahogy a befektetők is tették az utóbbi hetekben:
a megelőlegezett bizalom jegyében nem minősíthetik le Magyarországot, viszont egyelőre az ígéretek kevesek lehetnek ahhoz, hogy javítsák a kilátást.
Vagyis egyelőre az is meglepetés lenne, ha valamelyik cég leminősítene, de az is, ha stabilra javítaná a kilátásunkat. Sokkal izgalmasabbak lehetnek majd a fél év múlva, november-decemberben aktuális második idei felülvizsgálatok. Addig ugyanis az új kormánynak színt kell majd vallania, milyen állapotban van a költségvetés és mit terveznek kezdeni az örökséggel. Sőt, ha komolyan gondolják az euróbevezetést a következő években, akkor ősszel egy középtávú költségvetési pályát is fel kellene vázolni, mely majd elvezethet a kritériumok teljesítéséhez. Ha pedig egy hiteles 2026-os pótköltségvetést és 2027-es büdzsét, valamint euróbevezetési pályát sikerül letenni az asztalra, akkor 2026 végén akár az első jelképes pozitív lépések, kilátásjavítások is megtörténhetnek, ellenkező esetben viszont elfogyhat a megelőlegezett bizalom és újra a leminősítés fenyegethet.
