Gőzerővel épül az óriási vezeték, amellyel kijátszhatják a veszélyes tengeri blokádot

Ahmed al-Dzsáber az Atlantic Council rendezvényén elmondta, hogy
az ADNOC már közel 50 százalékos készültségben van a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével,
az új olajvezeték megduplázza az ADNOC exportkapacitását az Ománi-öbölben. A szállítás a Hormuzi-szoros túloldalán fekvő fudzsairai kikötőn keresztül történik majd. A projektet az iráni háború miatt gyorsították fel, az üzembe helyezést pedig 2027-re tervezik.
Irán március eleje óta blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Emírségek és a többi arab öbölállam kőolaj- és földgázexportját. Az Emírségek olajkivitelének egy részét már átirányították a Fudzsairába vezető meglévő csővezetékre. Ennek maximális kapacitása napi 1,8 millió hordó.
Az ADNOC vezérigazgatója szerint
a szoros lezárása óta több mint egymilliárd hordónyi kőolaj esett ki a globális kínálatból.
Ez a szám a blokád fennállásának minden további hetében közel 100 millió hordóval nő. Még a konfliktus azonnali lezárása esetén is legalább négy hónapba telne, mire az olajszállítmányok elérnék a normális szint 80 százalékát. A teljes normalizálódás legkorábban 2027 első vagy második negyedévében várható.
Al-Dzsáber hangsúlyozta, hogy a helyzet nemcsak gazdasági probléma, hanem veszélyes precedenst is teremt. Kockázatos lenne, ha a világ elfogadná, hogy egyetlen ország túszul ejthet egy ilyen kiemelten fontos tengeri kereskedelmi útvonalat.
