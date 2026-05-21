  • Megjelenítés
Gőzerővel épül az óriási vezeték, amellyel kijátszhatják a veszélyes tengeri blokádot
Gazdaság

Gőzerővel épül az óriási vezeték, amellyel kijátszhatják a veszélyes tengeri blokádot

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek már csaknem félig elkészült a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével – jelentette be az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vezérigazgatója a Cnbc beszámolója szerint.

Ahmed al-Dzsáber az Atlantic Council rendezvényén elmondta, hogy

az ADNOC már közel 50 százalékos készültségben van a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével,

az új olajvezeték megduplázza az ADNOC exportkapacitását az Ománi-öbölben. A szállítás a Hormuzi-szoros túloldalán fekvő fudzsairai kikötőn keresztül történik majd. A projektet az iráni háború miatt gyorsították fel, az üzembe helyezést pedig 2027-re tervezik.

Irán március eleje óta blokád alatt tartja a Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Emírségek és a többi arab öbölállam kőolaj- és földgázexportját. Az Emírségek olajkivitelének egy részét már átirányították a Fudzsairába vezető meglévő csővezetékre. Ennek maximális kapacitása napi 1,8 millió hordó.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Bécsben tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, az azbesztszennyezésről és a különadók kivezetéséről is beszélt

Mekkora csapást mér a csapongó Trump az amerikai gazdaságra?

Az ADNOC vezérigazgatója szerint

a szoros lezárása óta több mint egymilliárd hordónyi kőolaj esett ki a globális kínálatból.

Ez a szám a blokád fennállásának minden további hetében közel 100 millió hordóval nő. Még a konfliktus azonnali lezárása esetén is legalább négy hónapba telne, mire az olajszállítmányok elérnék a normális szint 80 százalékát. A teljes normalizálódás legkorábban 2027 első vagy második negyedévében várható.

Al-Dzsáber hangsúlyozta, hogy a helyzet nemcsak gazdasági probléma, hanem veszélyes precedenst is teremt. Kockázatos lenne, ha a világ elfogadná, hogy egyetlen ország túszul ejthet egy ilyen kiemelten fontos tengeri kereskedelmi útvonalat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility