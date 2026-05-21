Hatalmas a várakozás: akár már nyáron jöhet a magyar adócsökkentés

A zöldség- és gyümölcságazat szereplői már 2012 óta szorgalmazzák az áfa 27-ről 5 százalékra történő csökkentését. Nagypéter Sándor, a szentesi termelőket tömörítő DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője az Agrárszektor tudósítása szerint kiemelte, hogy ez a lépés a vásárlóknak olcsóbb élelmiszereket jelentene. A szektor számára eközben elhozná a feketegazdaság visszaszorítását, és minden hazai agrárvállalkozásnak új lendületet adhatna a fejlesztésekhez. A szakma üdvözli, hogy a Tisza-kormány programja mellett Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, valamint Kálmán András pénzügyminiszter is megerősítette az intézkedés bevezetését.
Az elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott:
információink szerint július 1-jétől be is vezethető a kedvezményes áfa. Ez egy régi vágyunk beteljesülése.
Szerintem nagyon jó lenne a július 1-jei rajt, de az ágazat nem fog elkeseredni akkor sem, ha végül január 1-je lesz a dátum. A legfontosabb, hogy lássunk egy olyan hivatalos dokumentumot, amely egyértelműen kimondja, hogy a csökkentés bekövetkezik.
Bár az év eleji fényszegény európai időjárás és a korai húsvét miatt átmeneti áruhiány alakult ki a piacon, április második felétől a termelés jelentősen felgyorsult. Ennek eredményeként a friss paprika és a paradicsom már a szezonnak megfelelő áron, széles választékban érhető el. A hazai ellátásbiztonságot és a termelés jövőjét tovább erősíti a jelenleg is zajló beruházási hullám. A KAP Stratégiai Terv pályázatainak köszönhetően országosan mintegy 60-70 hektárnyi új üvegház-kapacitás épül ki. Ebből több mint 10 hektár közvetlenül a DélKerTÉSZ-hez kötődik. Ezekben a modern létesítményekben zömmel paradicsomot, kaliforniai paprikát és uborkát termesztenek majd.
Az első új üvegházakban már az idei év második felében megkezdődik a termelés. A fejlesztési program 2028-as lezárultával Magyarország jelentős regionális termelői bázissá léphet elő. Az alapanyag-termelés bővítése mellett az ágazat a feldolgozóiparban is erősít. A DélKerTÉSZ például megkezdte a kiskereskedelmi láncok polcairól esztétikai vagy méretbeli hibák miatt kiszoruló, ám minőségileg kifogástalan zöldségek hasznosítását. Ezekből az alapanyagokból különféle zöldségkrémeket és egyéb feldolgozott készítményeket gyártanak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre
