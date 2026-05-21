  • Megjelenítés
Hatalmas a várakozás: akár már nyáron jöhet a magyar adócsökkentés
Gazdaság

Hatalmas a várakozás: akár már nyáron jöhet a magyar adócsökkentés

Portfolio
A tervezett 5 százalékos áfacsökkentés nemcsak a fogyasztói árakat mérsékelheti, hanem hozzájárulhat a hazai zöldség- és gyümölcságazat kifehérítéséhez, valamint versenyképességének növeléséhez is. Ezzel párhuzamosan egy jelentős üvegházépítési hullám indult el. Ennek köszönhetően Magyarország a következő években meghatározó regionális termelői bázissá válhat.

A zöldség- és gyümölcságazat szereplői már 2012 óta szorgalmazzák az áfa 27-ről 5 százalékra történő csökkentését. Nagypéter Sándor, a szentesi termelőket tömörítő DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője az Agrárszektor tudósítása szerint kiemelte, hogy ez a lépés a vásárlóknak olcsóbb élelmiszereket jelentene. A szektor számára eközben elhozná a feketegazdaság visszaszorítását, és minden hazai agrárvállalkozásnak új lendületet adhatna a fejlesztésekhez. A szakma üdvözli, hogy a Tisza-kormány programja mellett Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, valamint Kálmán András pénzügyminiszter is megerősítette az intézkedés bevezetését.

Kapcsolódó cikkünk

Bóna Szabolcs kimondta: vége a folyamatos állami mentőöveknek Magyarországon

Bóna Szabolcs elmondta, mi kell a földtörvény átírásához

Strukturális szembenézést sürget az új agrárminiszter-jelölt

Kármán András: idén már nem lesz módosítás az szja-rendszerben

Az elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott:

információink szerint július 1-jétől be is vezethető a kedvezményes áfa. Ez egy régi vágyunk beteljesülése.

Szerintem nagyon jó lenne a július 1-jei rajt, de az ágazat nem fog elkeseredni akkor sem, ha végül január 1-je lesz a dátum. A legfontosabb, hogy lássunk egy olyan hivatalos dokumentumot, amely egyértelműen kimondja, hogy a csökkentés bekövetkezik.

Még több Gazdaság

Újabb csontváz esett ki egy minisztériumból: tízmilliárdokról döntöttek a választás előtt

"Dugó van" a Mount Everesten

Magyar Péter ultimátumot adott a köztársasági elnöknek - Még ma látni akarja a másik kegyelmi dossziét

Bár az év eleji fényszegény európai időjárás és a korai húsvét miatt átmeneti áruhiány alakult ki a piacon, április második felétől a termelés jelentősen felgyorsult. Ennek eredményeként a friss paprika és a paradicsom már a szezonnak megfelelő áron, széles választékban érhető el. A hazai ellátásbiztonságot és a termelés jövőjét tovább erősíti a jelenleg is zajló beruházási hullám. A KAP Stratégiai Terv pályázatainak köszönhetően országosan mintegy 60-70 hektárnyi új üvegház-kapacitás épül ki. Ebből több mint 10 hektár közvetlenül a DélKerTÉSZ-hez kötődik. Ezekben a modern létesítményekben zömmel paradicsomot, kaliforniai paprikát és uborkát termesztenek majd.

Az első új üvegházakban már az idei év második felében megkezdődik a termelés. A fejlesztési program 2028-as lezárultával Magyarország jelentős regionális termelői bázissá léphet elő. Az alapanyag-termelés bővítése mellett az ágazat a feldolgozóiparban is erősít. A DélKerTÉSZ például megkezdte a kiskereskedelmi láncok polcairól esztétikai vagy méretbeli hibák miatt kiszoruló, ám minőségileg kifogástalan zöldségek hasznosítását. Ezekből az alapanyagokból különféle zöldségkrémeket és egyéb feldolgozott készítményeket gyártanak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility