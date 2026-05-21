Hatalmas lyuk került elő a költségvetésben: három nagy állami projekt is fedezet nélkül maradhatott

Az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi, 2026-ra eső kiadás nem, vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya-koncesszió rendelkezésre állási díja, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest–Belgrád vasútvonal és az iváncsai ipari fejlesztési terület vasúti bekötése körül is. A kérdés már nemcsak az, hogy ezek a kötelezettségek szerepeltek-e az átadás-átvételi anyagokban, hanem az is, hogy miért nem kaptak megfelelő fedezetet a költségvetési törvényben.

Komoly költségvetési feszültségre utaló tételek kerültek elő az Építési és Közlekedési Minisztérium átadás-átvételi dokumentumaiból:

a feljegyzés szerint összesen 285,6 milliárd forintnyi forrásigény nem szerepelt teljeskörűen a 2026-os központi költségvetésben

- írta meg a Telex.

A dokumentum lényege szerint a költségvetési törvény első melléklete ugyan meghatározta az építési és közlekedési miniszter irányítása alá tartozó fejezetek 2026-ra tervezett működési és felhalmozási kiadásait, azonban ezek nem fedték le teljes egészében egyes projektek és szakmai feladatok tényleges forrásigényét.

Vagyis a vita középpontjában nem pusztán az áll, hogy az érintett kötelezettségek ismertek voltak-e az átadás-átvételkor, hanem az, hogy a költségvetési törvényben megfelelően megjelentek-e azok a kiadások, amelyekre az államnak 2026-ban ténylegesen fizetnie kell.

A dokumentum három konkrét tételt nevez meg:

175,6 milliárd forint hiányzik a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjához.

87,7 milliárd forint a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi megvalósításához kapcsolódó EPC-I szerződéshez.

22,3 milliárd forint az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúrájához.

A legnagyobb tétel az autópálya-koncesszióhoz kapcsolódik. A gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjára az idei költségvetésben 210 milliárd forintos működési kiadás szerepel. A probléma ezzel az, hogy a magyar állam már tavaly is 410 milliárd forintot fizetett ki ezen a jogcímen, miközben a futó fejlesztések alapján már a költségvetés készítésekor is számolni lehetett azzal, hogy 2026-ban sem lesz elegendő a 210 milliárdos keret. Az átadás-átvételi dokumentum szerint ezért további 175,6 milliárd forintra lenne szükség ennél az előirányzatnál.

A második nagy tétel a Budapest–Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódik. A dokumentum szerint a magyarországi megvalósítás EPC-I szerződéséhez 87,7 milliárd forintos forrásigény tartozik. Ez 226,5 millió dollárnyi kiadást jelent, amelyet az ÉKM 387,5 forintos árfolyamon számolt át. Ennek az összegnek a Nemzetközi szerződésen alapuló vasúti fejlesztések előirányzatában kellene megjelennie.

Csakhogy az idei költségvetésben ennél az előirányzatnál 44,5 milliárd forintos felhalmozási kiadás található, miközben ebből nem derül ki egyértelműen, hogy az pontosan melyik nemzetközi vasúti beruházáshoz kapcsolódik. Az viszont a számok alapján egyértelmű, hogy a 87,7 milliárdos igény önmagában sem fér bele a 44,5 milliárdos keretbe.

A harmadik tétel az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület vasúti infrastruktúrája. Az átadás-átvételi dokumentum szerint ehhez 22,3 milliárd forint szükséges. A gond itt az, hogy az idei költségvetésben az érintett, név szerint megjelölt előirányzat nem szerepel. A korábbi kormányhatározat alapján az iváncsai iparvágány költségeinek fedezetét az Állami vasútfejlesztési beruházások előirányzatban kellett volna biztosítani, ennél azonban a költségvetésben csak 6,7 milliárd forint szerepel.

A lényeg tehát az, hogy az átadás-átvételi dokumentumok alapján a 2026-os költségvetésben több nagy állami beruházáshoz és kötelezettséghez nem tartozott elegendő, egyértelműen beazonosítható forrás. Ez pedig a mostani kormányzati felülvizsgálat egyik első nagy tételévé teheti az ÉKM korábbi projektjeit, különösen az autópálya-koncessziót, a Budapest–Belgrád vasútvonalat és az iváncsai vasúti fejlesztést.

