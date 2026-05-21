Itt a várva várt bejelentés azbesztügyben

Ausztriából nem érkezik több azbeszttartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra - jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter a Facebookon.

A miniszter szerint a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz Nyugat-Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban.

Az azbeszt-botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzottkövet használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Ez gyorsan régiós üggyé nőtt: sajtóhírek szerint már több száz érintett helyszínről beszélnek a Dunántúl nyugati felén. Az egészségügyi kockázatot az azbeszt por jelenti.

