Jelentősen drágulhat júliustól a taxizás Budapesten, egyeztetett a főváros és a kormány a pénzügyekről

Több hónapnyi hiátus után május 29-én újra összeül a Fővárosi Közgyűlés – a választások mellékhatásaként jelentős részben megújult szereplőkkel. Az esemény előtt Kiss Ambrus, a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója tartott háttérbeszélgetést a sajtónak, ahol kiderült, hogy többek közt a taxis tarifák 27 százalékos emeléséről fognak tárgyalni. A főváros számlája jelenleg 47 milliárd forintnyi mínuszban áll, a kormánnyal egy hónapon belül megoldásra kell jutniuk Budapest pénzügyi helyzetét illetően. A Pénzügyminisztériummal már történt egyeztetés is, a kormánnyal azonban nem csak a pénzügyekről, hanem egy sor szociális ügyről is megegyeznének.

Átrendeződések sora

Ez lesz az első közgyűlés a választások óta, remélhetőleg, de nem biztos, hogy teljes létszámban

– kezdte a tájékoztatást Kiss Ambrus. A két legnagyobb frakció, vagyis a Tisza és a Fidesz még nem jelölte ki az új képviselőket hivatalosan, erre már csak pár napnyi idő áll rendelkezésre. Ha ez nem történik meg, akkor átmenetileg csökken a közgyűlés létszáma, 33-ról a jelenlegi kilátások alapján 29-re, ez nem optimális, de nem is precedens nélküli.

A következő gyűlés a korábbi, szerdai szokást megtörve pénteken lesz, ezt a Tisza kérte, mivel a fővárosi képviselőik egy része EP képviselő is, és az ülések ott is szerdán vannak. Több mint 60 előterjesztést fog benyújtani a városvezetés, ennek oka hogy olyan javaslatokat is most fognak tárgyalni, amit korábban áprilisban terveztek.

Júliustól jelentősen drágul a taxizás

A következő közgyűlésen

a taxis tarifák 27 százalékos emelésére fog javaslatot tenni a városvezetés, árulta el Kiss.

Mint mondta, a tarifák 2023 márciusa miatt nem emelkedtek, ezért szükségessé vált a változtatás. Az önkormányzat egyeztetett a taxisokkal, ahonnan egy 15 és egy 27 százalékos díjemelési javaslat érkezett, a kisebb emelés támogatói közt volt például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Bolt. Készítettek azonban egy felmérést, ezt minden taxisnak elküldték, 2393-an válaszoltak, 61 százalék a 27 százalékos emelést támogatta, jelentős arány ennél magasabbat. Így ők a költségszerkezet megvizsgálása után a többségi döntés mellett tették le a voksukat. Látni kell, hogy 3 éve nem emeltek árat, hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A javaslat értelmében így változnának a díjak:

jelenleg az alapdíj 1100 forint, ez felmenne 1400 forintra,

a kilométerenkénti díj 440-ről 560 forintra emelkedne,

a percdíj 110-ről 140 forintra.

Emellett az extra reptéri díj 1000 forint lenne.

A többi frakciónak van lehetősége módosító javaslattal élni, így lehetséges, hogy nem 27 százalékos lesz az emelés végleges mértéke, a városvezetés azonban ezt a javaslatot támogatja. "Van egy jelentős aggály a piacon, hogy ez mit okoz." A Kereskedelmi és Iparkamara fél, hogy egy ekkora áremelés hatására elfordulnak az utasok. Kiss azt mondta, ugyan teljes egészében nem tudják megjósolni, hogy hogyan lép a piac, a jelentős emelés azonban elkerülhetetlennek látszik.

A változás várhatóan június 30 után lépne érvénybe, ugyanis eddig kell átállíttatnia a taxisoknak a taxiórát.

A tarifák emelése emellett azért sem történne egyik napról a másikra, mivel az autókon lévő matricát is le kell cserélni.

Pénzügyi helyzet

A fővárosi önkormányzat számlája jelenleg 47,1 milliárd forintos mínuszban áll. (Ez a folyószámla-hitelkeret miatt lehetséges, a mínusz volt már nagyobb is, azonban a tartozás összege így is érzékelteti a pénzügyi nyomást.) "Nekünk ugye az a fontos, hogy év végére nulla legyen" – mondta Kiss az ezt előírő törvényi kötelezettségre utalva.

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban kifejtette, hogy a pereket felfüggesztették korábban, egy az előző kormány által hozott rendelet miatt, ezek azonban gyakorlatilag bármikor újraindulhatnak.

Mindez azért fontos, mert az ügyben zajló perek már nagyon nagy összegekről szólnak.

175 milliárd forint plusz kamatai, ekkora követeléssel lépünk fel a kormánnyal szemben

– mondta Kiss. Hozzátette, hogy persze erről a kormányváltás után nem a bíróságon akarnak tárgyalni, hanem egy asztalhoz ülve az új kabinettel. Eközben jelenleg 53,6 milliárd forint az, amit korábban nem fizettek be a szolidaritási hozzájárulásból, ez az, amit az előző kormány tartozásnak fogott fel, a főváros álláspontja szerint azonban nem tekinthető annak.

A főváros és a kormány közt muszáj, hogy hamar megállapodás szülessen Budapest pénzügyi helyzetének rendezésére, hiszen június 17-én 37 milliárd forintnyi összeg leemelése lenne esedékes. Azt azonban a főigazgató nem valószínűsíti, hogy ez meg is történik majd.

Én nem is tartok ettől, hogy inkasszálásra sor kerülne. Egész egyszerűen nincs is ennyi pénz a számlánkon.

A határidő abból fakad, hogy a hozzájárulás idei második, 37 milliárdos részletének megfizetésére 60 napos halasztást kaptak az Államkincstártól, ami akkor fog lejárni.

És hogy hogyan lehetséges a rendezés? Kiss erre sejtelmesen annyit mondott, hogy értik, hogy a 2026-os központi költségvetés bevételi oldala nem sérülhet, ezért ilyet nem is fognak kérni. A 2023-as, '24-es, '25-ös szolidaritási hozzájárulási pereket pedig felajánlják majd, hogy peren kívüli megegyezéssel zárják le.

A kérdésre, hogy volt-e már egyeztetés az új kormánnyal, a főigazgató úgy válaszolt, hogy volt levélváltás a Pénzügyminisztériummal formálisan. "Megkérdezték, hogy hogyan áll a költségvetési helyzet, mi meg megírtuk".

Szociális ügyek

A pénzügyi helyzeten kívül egy sor másik témáról is tárgyalnának a kormányzattal.

Létrehoznák a Kríziscsaládok Átmeneti Otthonát, 30 fős kapacitással, ehhez kérnének forrást. Ez azoknak a családoknak szólna, akik kritikus lakhatási helyzetbe kerültek. Olyan nők számára lenne ez például fenntartva, akiknek lakhatás hiánya miatt nem engedik kivinni az újszülött gyerekeiket a kórházból, mert nincs hova, vagy azoknak a hajléktalan kismamáknak, akik várhatóan hasonló helyzetbe kerülnének. Bár az okát nem vizsgálnák a kritikus lakhatási helyzetnek, természetesen az intézmény ajtaja a bántalmazott nőknek is nyitva állna. Elismerte, hogy 30 férőhely nem oldja meg a teljes problémát, de egy jó kezdeményezés, és állami szintre is ki lehetne terjeszteni, ha a program tapasztalatai jók.

Emellett szeretnének támogatást kérni a hajléktalan emberek intézményi ellátásának fejlesztése érdekében. 26495 háziorvosi ellátást biztosítottak tavaly hajléktalan embereknek az egyik fővárosi szerven, a BMSZKI-n keresztül, ez Kiss szerint mutatja, hogy milyen "brutális" az igény. Ezügyben heti 30 órás rendelési többletkapacitást szeretnének kezdeményezni. Emellett megfelelő nőgyógyászati és pszichiátriai kezelések biztosításához egy engedélyre lenne szükségük, és a fekvőbeteg ellátás ápolási kapacitását is meg szeretnék emelni 50 ágyra. Hospice ellátást szeretnének létrehozni, hiszen a hajléktalan emberek életvégi ellátása nem biztosított. Kiss Ambrus kiemelte, hogy ez az állami egészségügyi rendszer tehermentesítésében is segítene, hiszen sokszor érkezik panasz arra, hogy a hajléktalan emberek a kórházi ágyakat foglalják, hiszen nincsen hová hazamenniük.

Emellett a fiatalok mentális egészségét célzó programot is indítanának. Ennek része lenne ingyenes pszichológiai tanácsadás biztosítása, valamint a telefonos segítségnyújtás fejlesztése a Kék Vonallal karöltve. Olyan közösségi tereket is létrehoznának, ahol a fiatalok személyesen beszélhetnek a szakemberekkel.

Végül a beszélgetésen újságírói kérdésre kiderült, hogy Karácsony Gergely főpolgármester továbbra sem tervezi elmozdítani Mártha Imre BKM-vezért a képviselők tiltakozása ellenére. "A frakciók már minden cégvezetőt kirúgtak volna, de újat még nem sikerült találni" – mondta erről Kiss. Emellett napirenden van egy olyan változtatás is, amely értelmében csak akkor lehet majd alkoholt árusítani a hajókon, ha a kerületek ezt engedélyezik. A főigazgató azt is elárulta, hogy ő nem hallott arról, hogy a Tisza előrehozott önkormányzati választásokra készülne.

