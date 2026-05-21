Jön a hatalmas fordulat az időjárásban: nyári meleg után 10 fokot zuhan majd a hőmérséklet

Térségünk időjárását tartósan északias légáramlás határozza meg, így nagyrészt napos, csapadékmentes napokra készülhetünk. A hőmérséklet a kezdeti 23-28 Celsius-fokról fokozatosan emelkedik.

Kedden már 27-32 fokos, igazi nyári meleg várható.

Ezt a felmelegedést egy szerdai hidegfront töri majd meg, amely akár tíz fokkal is visszaveti a csúcshőmérsékleteket.

Kiszárad a talaj

A csapadékhiányos időszak előnye, hogy gátat szab a gombás megbetegedések terjedésének. Ugyanakkor az élénk, időnként erős szél nagyon gyorsan kiszárítja a jelenleg még nedves talajt. A meleg idő és a föld nedvességtartalmának párosítása ráadásul kedvez a gyomnövények robbanásszerű fejlődésének.

A növényzetnek továbbra is nagy szüksége lenne csapadék-utánpótlásra. Bár a májusi esők jelentősen mérsékelték a károkat, az áprilisi aszály tartósan rányomta a bélyegét az őszi vetésekre. Az őszi búza zöldtömegének növekedése idő előtt megállt. A már kalászoló őszi árpa, valamint az elvirágzott repce is megsínylette a tavaszi szárazságot. Utóbbinál a virágzáskori vízhiány miatt kifejezetten kevés és apró becő fejlődött.

Ezzel szemben a tavaszi vetésű kapásnövények számára az elmúlt hetek esőzései az utolsó pillanatban érkeztek. A korábban száraz talajba vetett, gyengén és egyenetlenül kelő állományok a csapadéknak köszönhetően megmenekültek a kiszáradástól. Fejlődésük így új, erőteljes lendületet vett.

