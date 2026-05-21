Kamatcsökkentés idehaza, miközben a világ újra inflációs parában van?

Az MNB hitelességet kell, hogy építsen, ezért nem lehet túl engedékeny. De a hozamgörbe alakulása mégis arra enged következtetni, hogy több kamatcsökkentés is beleférhet idén, még akkor is, ha a csehek, lengyelek esetleg emelnének, az EKB pedig minden bizonnyal szigorítani fog. Egyszerűen túl magasnak tűnik már a magyar nominális alapkamat szintje, mivel az egy korábbi gazdaságpolitikai rezsim magasabb kockázati felárához igazodik. A tér lefelé azonban nem végtelen: a hazai gazdaságpolitika előtt nehéz feladatok állnak, az euróbevezetés piacok által már részben beárazott menetrendje pedig nagyon gyorsnak tűnik, miközben évtizedes hozamcsúcsok dőlnek a világ államkötvény piacain.

Nehéz örökséget cipel az MNB, a 2013 és 2025 közötti túlságosan laza monetáris politika árnyéka ugyanis hosszúra nyúlik. Furcsa volt azokban az években, hogy bár a magyar inflációs cél a maga 3%-ával önmagában sem alacsony, ehhez még egy felfelé 4%-ig terjedő toleranciasáv is bevezetésre került. Nehéz egyetlen ábrával jól bemutatni, hogy mi lehetett akkoriban az MNB valódi inflációs célja, de mégis jól szemlélteti szerintem a helyzetet, hogy azokban a hónapokban, amikor 3 és 4 százalék között mérte a KSH az éves inflációt, az MNB egyszer sem szánta rá magát szigorításra, miközben csökkentésre bőven akad példa:

Forrás: MBH Bank, KSH, MNB

Az elmúlt bő egy évben szerencsére sikerült a hitelességet helyreállítani, amit a forint régiós felülteljesítése szépen illusztrál.

Ugyanakkor sokat írtunk már mi is és mások is arról, hogy a korábbi, ultralaza monetáris politika miatt is kialakult hazai többletinfláció a reáleffektív árfolyamra önmagában is erősítőleg hat, ha a forint nominális szintje stabil marad; ha pedig az elmúlt hetekben látott mértékben még fel is értékelődik, akkor a reáleffektív árfolyam még tovább erősödik. Ilyen felértékelődés a termelékenység gyors javulása hiányában bizonyára nem egyensúlyi, különösen akkor, ha még a béremelkedés is olyan magas (a legutóbbi, márciusi adat szerint 9% feletti), mint amit jelenleg a KSH kimutat.