Lemondtak a Hadtörténeti Múzeum felújításáról: máshova megy a 18 milliárd forint

Katonai infrastrukturális fejlesztéseket jelentett be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter: laktanyák és katonai objektumok felújítására, valamint a katonák munkakörülményeinek javítására fordítják azt a 18 milliárd forintos keretet, amelyet eredetileg a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum további felújítására szántak.
Katonai infrastrukturális fejlesztések jönnek, amelyekről a parancsnokok tehetnek majd javaslatot, a végső döntéseket pedig a vezérkar szakmai állásfoglalása alapján hozzák meg – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A fejlesztések forrását az a 18 milliárd forintos keret adhatja, amelyet eredetileg a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum további felújítására terveztek fordítani, ezt azonban más célokra csoportosítják át.

Az idei évre betervezett 5 milliárd, valamint a jövő évre szánt további 13 milliárd forintot laktanyák és katonai objektumok felújítására, illetve a katonák munkakörülményeinek javítására fordítják.

A bejelentés szerint a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületét nem újítják fel tovább.

The Science of Football

