Magyar Péter Ausztriából tett konkrét bejelentéseket

Magyar Péter Bécsben tárgyalt az azbesztszennyezés ügyéről, és ígéretet kapott annak azonnali leállítására és kivizsgálására. A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország ragaszkodik a "szennyező fizet" elvéhez. Bejelentette azt is, hogy szeptemberben Gödöllőn közös magyar-osztrák kormányülést tartanak.

Magyar Péter Bécsben ígéretet kapott az azbesztszennyezés azonnali leállítására és kivizsgálására. Azt írja Facebook-posztjában:

Világossá tettem, hogy Magyarország nem enged a “szennyező fizet” elvből.

Az azbeszt-botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzottkövet használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Ez gyorsan régiós üggyé nőtt: sajtóhírek szerint már több száz érintett helyszínről beszélnek a Dunántúl nyugati felén. Az egészségügyi kockázatot az azbeszt por jelenti.

Kormányülés lesz Gödöllőn

Azt is bejelentette, hogy szeptemberben Gödöllőn közös magyar-osztrák kormányülést tartanak.

Magyar Péter ma Bécsben folytatta diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt.

