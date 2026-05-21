  • Megjelenítés
Magyar Péter Ausztriából tett konkrét bejelentéseket
Gazdaság

Magyar Péter Ausztriából tett konkrét bejelentéseket

Portfolio
Magyar Péter Bécsben tárgyalt az azbesztszennyezés ügyéről, és ígéretet kapott annak azonnali leállítására és kivizsgálására. A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország ragaszkodik a "szennyező fizet" elvéhez. Bejelentette azt is, hogy szeptemberben Gödöllőn közös magyar-osztrák kormányülést tartanak.

Magyar Péter Bécsben ígéretet kapott az azbesztszennyezés azonnali leállítására és kivizsgálására. Azt írja Facebook-posztjában:

Világossá tettem, hogy Magyarország nem enged a “szennyező fizet” elvből.

Az azbeszt-botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzottkövet használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Ez gyorsan régiós üggyé nőtt: sajtóhírek szerint már több száz érintett helyszínről beszélnek a Dunántúl nyugati felén. Az egészségügyi kockázatot az azbeszt por jelenti.

Kapcsolódó cikkünk

Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Így zárták el a kiporzó rákkeltő azbesztet a magyar szakemberek

Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre

Kormányülés lesz Gödöllőn

Azt is bejelentette, hogy szeptemberben Gödöllőn közös magyar-osztrák kormányülést tartanak.

Még több Gazdaság

Jön a hatalmas fordulat az időjárásban: nyári meleg után 10 fokot zuhan majd a hőmérséklet

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Meghódíthatja a Holdat a NASA

Magyar Péter ma Bécsben folytatta diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility