Magyar Péter:
Gazdaság

Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"

Portfolio
Magyar Péter egy lengyel lapnak adott interjújában az orosz gázvásárlás jövőjéről, a magyar-ukrán viszony újraindításának feltételeiről és az Orbán-rendszer lebontásáról beszélt. Az új magyar miniszterelnök az első külföldi útján Varsóba látogatott - jelentette a Rzeczpospolita.

Magyar Péter a Rzeczpospolitának adott interjújában egyértelművé tette, hogy meggyőződése szerint

a háború lezárultával az egész Európai Unió visszatér majd az orosz gázvásárláshoz.

A versenyképesség és a földrajz ezt diktálja

- fogalmazott. A miniszterelnök rámutatott, hogy a Balti-tengeren és Lengyelországon keresztül szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) lényegesen drágább, mint a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából importált gáz. Ugyanakkor hozzátette, hogy nyitott a tárgyalásokra a lengyel féllel. Kifejezte, hogy örülne a beszerzési források diverzifikálásának, mivel ez nagyobb ellátásbiztonságot és jobb alkupozíciót jelentene Magyarország számára.

A Rzeczpospolita szerint az új magyar kormányfő a magyar-ukrán viszonyt illetően kemény feltételeket szabott.

A magyar-ukrán kapcsolatokra vonatkozóan Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország kész új fejezetet nyitni, de ennek elengedhetetlen előfeltétele, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség visszakapja alapvető jogait. Ezek közé tartozik

  • a nyelvhasználathoz,
  • a kultúrához és
  • a közigazgatási autonómiához való jog.

Magyar Péter ezt az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésének elengedhetetlen feltételeként említette.

Hangsúlyozta, hogy aki az európai közösséghez akar tartozni, annak tiszteletben kell tartania a kisebbségi jogokat. A felek már megkezdték a technikai egyeztetéseket egy tizenegy pontos magyar javaslatcsomag alapján. Ha ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, a miniszterelnök kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy kárpátaljai városban.

A belpolitikai átalakulásról szólva a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a magyar helyzet alapvetően különbözik a lengyelországitól. Kiemelte, hogy kormánya kétharmados, alkotmányozó többséggel rendelkezik, ami erősebb felhatalmazást, de egyben nagyobb felelősséget is jelent.

Bejelentette, hogy akár két héten belül módosíthatják az Alaptörvényt, ennek keretében pedig eltávolítanák az Orbán-rendszer kulcsfiguráit, köztük a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét és a legfőbb ügyészt.

Mint fogalmazott,

a magyar választók nem egyszerűen kormányváltásra, hanem rendszerváltásra szavaztak.

A lengyelországi tapasztalatokra utalva, ahol az igazságszolgáltatás nem tudta felelősségre vonni a korábbi kormány tagjait, Magyar Péter leszögezte: Magyarországon más lesz a helyzet. Ez amiatt garantált, mert először a rendszerhű vezetőket távolítják el a kulcspozíciókból. Orbán Viktor esetleges bíróság elé állításával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy mindenkit felelősségre kell vonni, aki törvényt sértett. Hozzátette azonban, hogy ennek kivizsgálása nem a miniszterelnök, hanem a független igazságszolgáltatás feladata.

Magyar Péter Donald Tusk lengyel miniszterelnököt természetes szövetségesének nevezte, a varsói demokratikus átmenetet pedig követendő példaként említette. Soros Györgytől ugyanakkor egyértelműen elhatárolódott.

Semmiképpen sem a demokrácia szimbóluma Magyarországon

- jelentette ki. Emlékeztetett arra is, hogy a milliárdos korábban baráti viszonyt ápolt Orbán Viktorral, ráadásul politikai felhatalmazás nélkül próbált befolyást gyakorolni. Oroszországgal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egyértelmű hasonlóságok fedezhetők fel a mai államberendezkedés és a Szovjetunió között. Végül hangsúlyozta, hogy Moszkva jelenleg kétségkívül fenyegetést jelent egész Európára nézve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

