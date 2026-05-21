Magyar Péter ultimátumot adott a köztársasági elnöknek - Még ma látni akarja a másik kegyelmi dossziét

Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát - szólította fel a miniszterelnök Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

Magyar Péter azt írta: "Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője".

Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma.

Emlékezetes, Sulyok Tamás kedden jelezte már, hogy a Sándor-palota együttműködik a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában. Az államfő hivatala a miniszterelnök kezdeményezésével összhangban, a kiemelt közérdeklődésre tekintettel hivatalos megkeresés esetén átadja a rendelkezésre álló dokumentumokat a kormány képviselőjének.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök már bemutatta a dokumentumok azon részét, amelyhez a kabinetjének hozzáférése volt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor