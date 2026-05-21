Már csak néhány nap és kiderül, hogyan alakítja át az AI az energetikát – Te ott leszel?

A május 27-én, a budapesti Marriott Hotelben megrendezett konferencia harmadik blokkja „A stratégiai döntéstől az értékteremtésig” címet viseli, és arra keresi a választ,
hogyan lesz az energetikai digitalizációból nem csak egy egyszerű technológiai fejlesztés, hanem hosszú távon is pénzt termelő üzleti modell.
A harmadik szekció előadásai:
-
Üzleti lehetőségek a lakossági flexibilitás optimalizálásában (előadó: Kiss Péter, üzletfejlesztési vezető, Kraken Tech).
-
Venni nem tudsz, építeni nem érdemes - Az energetika digitális jövője platformokon fut (előadó: Veszprémi Balázs, CEO, ARTEMIS Technologies).
-
Mérnöki pontosságú digital twin a gyakorlatban: az AI szerepe a hálózati modellezésben (előadó: Barabás Vajk, kereskedelmi stratégiai vezető, Neara).
-
AI és innováció az energetikában - hogyan mérhető a hasznosság? (előadó: dr. Varga Pál, tanszékvezető, BME Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék).
A szekciót egy panelbeszélgetés zárja:
Az adatalapú működés csak akkor ér valamit, ha pénzt is termel?
A nap végére világossá tesszük: az adatalapú energetikai működés nem egyszeri IT-fejlesztés, hanem hosszú távú pénzügyi és stratégiai döntés. Megfelelően felépítve csökkentheti az energiaköltségeket, javíthatja a termelési és működési folyamatokat, új bevételi forrásokat nyithat meg, és tartós versenyelőnyt teremthet.
