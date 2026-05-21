Meghódíthatja a Holdat a NASA

Az amerikai űrügynökség május 26-án, egy washingtoni sajtótájékoztatón ismerteti az új stratégiát, a közelgő missziókat és a bevonni kívánt ipari partnereket.
Az Artemis-program célja már nem csupán egy rövid, néhány napos látogatás.
A tervek szerint egy olyan állandó támaszpontot hoznak létre, amely alapot biztosít a hosszabb kutatásoknak és a technológiai teszteknek. Ez a bázis a jövőben akár a marsi küldetéseket is előkészítheti.
A tervek fókuszában a Hold déli pólusa áll. A kutatók szerint az ott található, állandóan árnyékos kráterek mélyén vízjég rejtőzhet, amely elengedhetetlen a jövőbeli létesítmény fenntartásához. A kinyert jégből ugyanis nemcsak ivóvizet, hanem a mindennapi működéshez szükséges oxigént és rakétaüzemanyagot is előállíthatják.
We're building a Moon Base! @NASAMoonBase will serve as a habitat where astronauts live and work during long-term science missions.Join us at 2pm ET on Tuesday, May 26, for a live news event where we’ll share updates on our lunar exploration plans: https://t.co/IJXA7xYwju pic.twitter.com/jAnkXDg3NY https://twitter.com/NASAMoonBase?ref_src=twsrc%5Etfw— NASA (@NASA) May 20, 2026
Címlapkép forrása: Getty Images
