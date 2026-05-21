Megjött a hurrikán-előrejelzés a szuper El Niño alatt

Az előrejelzés szerint az idei atlanti hurrikánszezon várhatóan "átlag alatti" lesz. Ez nagyrészt a kialakuló El Niño éghajlati jelenségnek köszönhető - jelentette be Neil Jacobs, a NOAA vezetője. Az El Niño jellemzően csökkenti a trópusi viharok számát az Atlanti-óceánon.

Ennek oka, hogy erős függőleges szélnyírást hoz létre, amely meggyengítheti vagy akár szét is szakíthatja a formálódó viharrendszereket a megerősödésük előtt.

Az "átlag alatti" besorolás ellenére a szezon során nyolc-tizennégy elnevezett vihar alakulhat ki. Ezek közül legalább egy-három válhat nagyobb hurrikánná, amelyek szélerőssége meghaladhatja a 178 kilométer per órát. "Ne hagyják, hogy az átlag alatti kifejezés megváltoztassa a felkészültségüket" - figyelmeztetett Ken Graham, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója. Az előrejelzés ugyanakkor nem tartalmaz becslést arra vonatkozóan, hogy a viharok partot érnek-e.

Ezzel szemben a keleti és a középső csendes-óceáni térségben

hetven százalékos eséllyel "átlag feletti" aktivitásra kell számítani.

Az El Niño itt ellentétes hatást fejt ki, így Hawaii és Mexikó is fokozottabb viharfenyegetettségnek nézhet elébe. A csendes-óceáni hurrikánszezon május közepén már elkezdődött. Az atlanti szezon pedig június 1-jétől november végéig tart.

A fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt felmelegedő világban az Atlanti-óceán magas felszíni vízhőmérséklete keresztülhúzhatja az El Niño csillapító hatását. A tavalyi atlanti szezon négy nagy hurrikánt hozott. Ezek egyike volt a Melissa, amely ötös kategóriájú, a valaha mért egyik legerősebb viharként csapott le Jamaicára. A rendkívül meleg karibi vizek táplálta hurrikán lassan haladt át a térségen. Ez jelentősen felerősítette a szakadatlan esőzések, a vihardagály és a szél pusztító hatását. A londoni Imperial College tanulmánya szerint

az ember okozta éghajlatváltozás négyszeresére növelte a vihar kialakulásának valószínűségét.

A NOAA utoljára 2015-ben adott ki hasonlóan alacsony aktivitást előrejelző prognózist az atlanti térségre.

