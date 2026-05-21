  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot az amerikai kiskereskedelmi óriás
Gazdaság

Megkongatta a vészharangot az amerikai kiskereskedelmi óriás

Portfolio
A Walmart, az Egyesült Államok legnagyobb magánfoglalkoztatója arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő üzemanyagárak miatt az amerikai fogyasztók visszafogják a kiadásaikat. Eközben az iráni háború egyre nagyobb terhet ró a háztartások költségvetésére - tudósított a BBC.

A kiskereskedelmi óriás a május-júliusi időszakra jelentősen lassuló árbevétel-növekedést vár az előző negyedévhez képest. Az ok egyértelmű: a közel-keleti konfliktus drasztikusan felhajtotta a nyersolaj világpiaci árát. Ez a drágulás már az amerikai benzinkutakon is érezteti a hatását. Az AAA autósszövetség adatai szerint egy gallon benzin átlagára 4,56 dollárra emelkedett, szemben a háború kitörésekor mért 3 dolláros szinttel.

John David Rainey, a Walmart pénzügyi igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a megélhetési költségek növekedését eddig sikerült ellensúlyozni. Ebben nagy szerepet játszottak a Donald Trump által aláírt "One Big Beautiful Bill" adócsökkentési törvénynek köszönhető magasabb adó-visszatérítések. Ez a kedvező hatás azonban a jelenlegi negyedévben kifut, így a fogyasztók egyre inkább megérzik majd az emelkedő üzemanyagárak nyomását.

A vállalat egy befektetői konferencián további kockázatokra is felhívta a figyelmet.

Arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros lezárása tartós marad, komoly ellátási problémák léphetnek fel. A kialakuló műtrágya-, nitrogén- és foszfáthiány miatt a cég akár az élelmiszerárak emelésére is kényszerülhet.

Még több Gazdaság

Lemondtak a Hadtörténeti Múzeum felújításáról: máshova megy a 18 milliárd forint

Jön a hatalmas fordulat az időjárásban: nyári meleg után 10 fokot zuhan majd a hőmérséklet

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

A Walmart első negyedéves, februártól áprilisig tartó időszakra vonatkozó nettó profitja 5,3 milliárd dollárt tett ki. Ez 18,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vállalat árbevétele eközben 7,3 százalékkal, 177,8 milliárd dollárra emelkedett. A kiskereskedelmi lánc ugyanakkor előrevetítette, hogy a második negyedévben az árbevétel növekedési üteme 4-5 százalékra lassulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Magyar Péter: "Az orosz-ukrán háború lezárulta után szerintem egész Európa visszamegy orosz gázt vásárolni"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility