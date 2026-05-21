Megkongatta a vészharangot az amerikai kiskereskedelmi óriás

A kiskereskedelmi óriás a május-júliusi időszakra jelentősen lassuló árbevétel-növekedést vár az előző negyedévhez képest. Az ok egyértelmű: a közel-keleti konfliktus drasztikusan felhajtotta a nyersolaj világpiaci árát. Ez a drágulás már az amerikai benzinkutakon is érezteti a hatását. Az AAA autósszövetség adatai szerint egy gallon benzin átlagára 4,56 dollárra emelkedett, szemben a háború kitörésekor mért 3 dolláros szinttel.

John David Rainey, a Walmart pénzügyi igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a megélhetési költségek növekedését eddig sikerült ellensúlyozni. Ebben nagy szerepet játszottak a Donald Trump által aláírt "One Big Beautiful Bill" adócsökkentési törvénynek köszönhető magasabb adó-visszatérítések. Ez a kedvező hatás azonban a jelenlegi negyedévben kifut, így a fogyasztók egyre inkább megérzik majd az emelkedő üzemanyagárak nyomását.

A vállalat egy befektetői konferencián további kockázatokra is felhívta a figyelmet.

Arra figyelmeztettek, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros lezárása tartós marad, komoly ellátási problémák léphetnek fel. A kialakuló műtrágya-, nitrogén- és foszfáthiány miatt a cég akár az élelmiszerárak emelésére is kényszerülhet.

A Walmart első negyedéves, februártól áprilisig tartó időszakra vonatkozó nettó profitja 5,3 milliárd dollárt tett ki. Ez 18,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vállalat árbevétele eközben 7,3 százalékkal, 177,8 milliárd dollárra emelkedett. A kiskereskedelmi lánc ugyanakkor előrevetítette, hogy a második negyedévben az árbevétel növekedési üteme 4-5 százalékra lassulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images