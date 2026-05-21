  • Megjelenítés
FONTOS Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon
Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt
Gazdaság

Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt

Portfolio
A tajvani jegybank azt tervezi, hogy a devizában kért osztalékot választó külföldi befektetők évente csak egyszer változtathatják meg a kifizetés pénznemét. Az új szabályozás elsősorban a TSMC-hez hasonló nagyvállalatokat érinti.

Áprilisban a tajvani pénzügyi felügyelet (FSC) engedélyezte, hogy a tőzsdén jegyzett helyi vállalatok amerikai dollárban is kifizethessék az osztalékot a külföldi részvényeseiknek. A jegybank most ehhez kapcsolódóan dolgozza ki a részletszabályokat.

A tervek szerint a külföldi befektetőknek előre el kell dönteniük, hogy milyen devizában kívánják megkapni a hozamot, és ezt a döntésüket nem módosíthatják tetszőleges gyakorisággal.

Az ügyet ismerő három forrás szerint a szabályozó hatóság jelenleg az évi egyszeri váltás engedélyezése felé hajlik.

Az egyik forrás megerősítette az értesülést. Kiemelte, hogy az évi egyszeri módosítás elfogadható kompromisszumot jelentene, a devizanemek gyakori váltogatását viszont nem tartják kívánatosnak. A külföldi letétkezelő bankok már jelezték, hogy készek együttműködni az új szabályozás bevezetésében.

Még több Gazdaság

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Állóra fékeződött az amerikai gazdaság

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

A TSMC 2019 óta negyedévente, azaz évi négy alkalommal fizet osztalékot. A kifizetési devizák közötti folyamatos ugrálás éppen a tranzakciók gyakorisága miatt jelenthetne jelentős adminisztratív és szabályozói kockázatot.

A rendszer gyakorlati bevezetése ugyanakkor nem várható azonnal.

A külföldi letétkezelő bankoknak még időre van szükségük a megfelelő informatikai háttér kiépítéséhez, így a dollárban történő osztalékfizetés ténylegesen csak jövőre indulhat el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility