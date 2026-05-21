Meglépi a hatóság: óriási változás jön a kifizetéseknél, bevezethetnek egy szigorú szabályt

A tajvani jegybank azt tervezi, hogy a devizában kért osztalékot választó külföldi befektetők évente csak egyszer változtathatják meg a kifizetés pénznemét. Az új szabályozás elsősorban a TSMC-hez hasonló nagyvállalatokat érinti.

Áprilisban a tajvani pénzügyi felügyelet (FSC) engedélyezte, hogy a tőzsdén jegyzett helyi vállalatok amerikai dollárban is kifizethessék az osztalékot a külföldi részvényeseiknek. A jegybank most ehhez kapcsolódóan dolgozza ki a részletszabályokat.

A tervek szerint a külföldi befektetőknek előre el kell dönteniük, hogy milyen devizában kívánják megkapni a hozamot, és ezt a döntésüket nem módosíthatják tetszőleges gyakorisággal.

Az ügyet ismerő három forrás szerint a szabályozó hatóság jelenleg az évi egyszeri váltás engedélyezése felé hajlik.

Az egyik forrás megerősítette az értesülést. Kiemelte, hogy az évi egyszeri módosítás elfogadható kompromisszumot jelentene, a devizanemek gyakori váltogatását viszont nem tartják kívánatosnak. A külföldi letétkezelő bankok már jelezték, hogy készek együttműködni az új szabályozás bevezetésében.

A TSMC 2019 óta negyedévente, azaz évi négy alkalommal fizet osztalékot. A kifizetési devizák közötti folyamatos ugrálás éppen a tranzakciók gyakorisága miatt jelenthetne jelentős adminisztratív és szabályozói kockázatot.

A rendszer gyakorlati bevezetése ugyanakkor nem várható azonnal.

A külföldi letétkezelő bankoknak még időre van szükségük a megfelelő informatikai háttér kiépítéséhez, így a dollárban történő osztalékfizetés ténylegesen csak jövőre indulhat el.

Forrás: Reuters

