Megoldódhat Budapest egyik zajproblémája

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, a kerület országgyűlési képviselője foglalkozik a ferencvárosi lőtér okozta zajszennyezés ügyével. A problémát mielőbb meg kell oldani, mivel a folyamatos zaj a közeli kórház és a lakótelepek nyugalmát is súlyosan zavarja - derül ki a Facebookra feltöltött videóból.

A kerületben, a MÁV-telep és az Aszódi-telep szomszédságában működő létesítmény rendkívül hangos. A területen ugyanis gyakran használnak katonai harcászati eszközöket is.

A lövések zaja emiatt nemcsak a lőtér közvetlen környezetében és a közeli kórházban okoz problémát, hanem még a távolabbi József Attila-lakótelepen is tisztán hallható.

Kátai-Németh a videóban felidézte fideszes ellenfele kampányban tett kijelentéseit. A politikus akkoriban azt állította, hogy a lőtér ügyét már rendezték, és a környéken helyreállt a nyugalom.

