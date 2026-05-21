Megvan az újjászülető OEP új vezetője

Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk - írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd.
Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel
- írta.
A miniszter a meghallgatásán már beszélt arról, hogy visszahozzák az OEP nevet.
Ettől azt reméli, hogy valódi biztosítói és szolgáltatásvásárlói szerep alakul ki a puszta kifizetőhely helyett. Megemlítette az értékalapú finanszírozást: a magas árú gyógyszereknél és technológiáknál erősítik a technológiai értékelést és a kockázatmegosztási megállapodásokat.
Újabb név a csapatban
A miniszter bizottsági meghallgatásán 5 névre derült fény, valamint Oroszi Beatrix személyét lehetett hallani országos tisztifőorvosként, és Tótth Árpád Norvégiában dolgozó szakember nevét az OKFŐ vezetőjeként. Ehhez a csapathoz csatlakozik tehát most Kaló Zoltán, aki egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának egyetemi tanára, ahol az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) doktori programját vezeti. Korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) társalapítója és társvezetője volt Magyarország első egészség-gazdaságtani szakirányú posztgraduális képzésének (Health Policy, Planning and Financing MSc), ahol 2014-ben nevezték ki az egészség-gazdaságtan professzorává.
Tanulmányait három intézményben végezte: közgazdász alapdiplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, általános orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, egészség-gazdaságtani mesterfokozatát (MSc) pedig az angliai York-i Egyetemen szerezte. Tudományos fokozataihoz szintén több intézményben jutott hozzá: a Semmelweis Egyetemen PhD-fokozatot kapott gyógyszerészeti tudományokból, az ELTE-n pedig habilitált a szociológia területén.
Pályája során több mint három évtizedes nemzetközi szakmai tapasztalatot szerzett akadémiai és ipari területen. Tíz évig töltött be vezetői pozíciókat a Novartis Pharma gyógyszergyártónál, mielőtt 2006-ban véglegesen az akadémiai szférába tért volna vissza. Nemzetközi munkatapasztalatait Angliában (1995–96) és Svájcban (1999–2003) szerezte. 2008-ban alapította meg a Syreon Kutató Intézetet, amely egészségpolitikai, egészség-gazdaságtani modellezési és technológiaértékelési projektekre szakosodott nemzetközi kutatóintézet, és amelynek azóta is vezetője.
Szakmai tevékenysége az egészségügyi rendszerek tervezésére, az egészségügy finanszírozására, az egészségügyi technológiaértékelésre, a betegek terápiához való hozzáférésére és a gyógyszerárazási politikákra fókuszál. Tanácsadóként szolgál hazai és nemzetközi közdöntéshozók, az Európai Bizottság, globális egészségügyi vállalatok és tudományos társaságok számára. 2012-ben a nemzetközi gyógyszer-gazdaságtani és kimenetelkutatási társaság (ISPOR) igazgatójává választották két éves periódusra, és ő az ISPOR Közép- és Kelet-Európai Végrehajtó Bizottságának alapító elnöke. Kutatásainak legfrissebb fókuszában a HTA bevezetése a fejlődő gazdaságokban, valamint a betegek korszerű orvosi technológiákhoz való hozzáférését befolyásoló tényezők állnak.
Nagy tervek az egészségügyben
A Tisza Párt választások előtti ígéreteinek legmarkánsabb elemei a magyar egészségüggyel voltak kapcsolatosak, nem véletlen, hogy a hatalomra kerülés után ezen a téren vannak talán a legmagasabban a várakozások. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bemutatkozó beszédével és a képviselői kérdésekre adott válaszaival, majd a sajtó képviselőit tájékoztató mondataival első körben jól megugrotta a magasra tett léceket: erős helyzetértékelést adott a miniszter, valós szemléletbeli (nyitottság és együttműködés a sajtóval, a transzparencia kikényszerítése a sajtón keresztül) és azonnali strukturális újdonságokat hoz (önálló minisztérium, új hatóságok, egészségügyi szolgálati jogviszony felülvizsgálata).
A legfontosabb pillér viszont, amire az egész reformterv épül, az ágazat számára kilátásba helyezett évi 500 milliárd forintos többletforrás megalapozottsága kérdéses,
főleg annak fényében, hogy Kármán András pénzügyminiszter teljesen új költségvetést tervezne már az idei évben. Az viszont tény, hogy a költségvetésért folytatott harcban egy önálló egészségügyi tárca erősebb pozíciókat vehet fel, mint eddig.
Címlapkép forrása: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában
Közben érkezik a váltás a Fed élén.
A lakók ráhívták a rendőrséget Mick Jaggerékre, mert hangoskodtak
Van, aki szerint ez túlkapás.
Megjött a hurrikán-előrejelzés a szuper El Niño alatt
Van ahol az átlagnál gyengébb lesz, máshol erősebb.
Az iráni háború lezárásáról szóló hírek terjednek - Ugrottak a piacok
A piacok azonnal reagáltak.
Újabb csontváz esett ki egy minisztériumból: tízmilliárdokról döntöttek a választás előtt
Folytatódnak az átvilágítások.
Hatalmas a várakozás: akár már nyáron jöhet a magyar adócsökkentés
Árcsökkenést is várnak ettől.
"Dugó van" a Mount Everesten
Ez rekord számú hegymászó a nepáli oldalon.
Magyar Péter ultimátumot adott a köztársasági elnöknek - Még ma látni akarja a másik kegyelmi dossziét
Alig érkezett haza Bécsből a miniszterelnök.
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo