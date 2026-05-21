Megvan az újjászülető OEP új vezetője

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárként (OEP) vezetésére Kaló Zoltán professzort kérte fel. A jelenlegi NEAK névváltoztatásától a miniszter azt reméli, hogy az intézmény valódi biztosítói és szolgáltatásvásárlói szerepet tölt be a korábbi kifizetőhelyi funkció helyett. A reformtervek legfontosabb pillére az évi 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás, amelynek megalapozottsága azonban kérdéses az új költségvetési tervezés fényében.

Folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál jártunk - írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd.

Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel

- írta.

A miniszter a meghallgatásán már beszélt arról, hogy visszahozzák az OEP nevet.

Ettől azt reméli, hogy valódi biztosítói és szolgáltatásvásárlói szerep alakul ki a puszta kifizetőhely helyett. Megemlítette az értékalapú finanszírozást: a magas árú gyógyszereknél és technológiáknál erősítik a technológiai értékelést és a kockázatmegosztási megállapodásokat.

Újabb név a csapatban

A miniszter bizottsági meghallgatásán 5 névre derült fény, valamint Oroszi Beatrix személyét lehetett hallani országos tisztifőorvosként, és Tótth Árpád Norvégiában dolgozó szakember nevét az OKFŐ vezetőjeként. Ehhez a csapathoz csatlakozik tehát most Kaló Zoltán, aki egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának egyetemi tanára, ahol az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) doktori programját vezeti. Korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) társalapítója és társvezetője volt Magyarország első egészség-gazdaságtani szakirányú posztgraduális képzésének (Health Policy, Planning and Financing MSc), ahol 2014-ben nevezték ki az egészség-gazdaságtan professzorává.

Tanulmányait három intézményben végezte: közgazdász alapdiplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, általános orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, egészség-gazdaságtani mesterfokozatát (MSc) pedig az angliai York-i Egyetemen szerezte. Tudományos fokozataihoz szintén több intézményben jutott hozzá: a Semmelweis Egyetemen PhD-fokozatot kapott gyógyszerészeti tudományokból, az ELTE-n pedig habilitált a szociológia területén.

Pályája során több mint három évtizedes nemzetközi szakmai tapasztalatot szerzett akadémiai és ipari területen. Tíz évig töltött be vezetői pozíciókat a Novartis Pharma gyógyszergyártónál, mielőtt 2006-ban véglegesen az akadémiai szférába tért volna vissza. Nemzetközi munkatapasztalatait Angliában (1995–96) és Svájcban (1999–2003) szerezte. 2008-ban alapította meg a Syreon Kutató Intézetet, amely egészségpolitikai, egészség-gazdaságtani modellezési és technológiaértékelési projektekre szakosodott nemzetközi kutatóintézet, és amelynek azóta is vezetője.

Szakmai tevékenysége az egészségügyi rendszerek tervezésére, az egészségügy finanszírozására, az egészségügyi technológiaértékelésre, a betegek terápiához való hozzáférésére és a gyógyszerárazási politikákra fókuszál. Tanácsadóként szolgál hazai és nemzetközi közdöntéshozók, az Európai Bizottság, globális egészségügyi vállalatok és tudományos társaságok számára. 2012-ben a nemzetközi gyógyszer-gazdaságtani és kimenetelkutatási társaság (ISPOR) igazgatójává választották két éves periódusra, és ő az ISPOR Közép- és Kelet-Európai Végrehajtó Bizottságának alapító elnöke. Kutatásainak legfrissebb fókuszában a HTA bevezetése a fejlődő gazdaságokban, valamint a betegek korszerű orvosi technológiákhoz való hozzáférését befolyásoló tényezők állnak.

Nagy tervek az egészségügyben

A Tisza Párt választások előtti ígéreteinek legmarkánsabb elemei a magyar egészségüggyel voltak kapcsolatosak, nem véletlen, hogy a hatalomra kerülés után ezen a téren vannak talán a legmagasabban a várakozások. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bemutatkozó beszédével és a képviselői kérdésekre adott válaszaival, majd a sajtó képviselőit tájékoztató mondataival első körben jól megugrotta a magasra tett léceket: erős helyzetértékelést adott a miniszter, valós szemléletbeli (nyitottság és együttműködés a sajtóval, a transzparencia kikényszerítése a sajtón keresztül) és azonnali strukturális újdonságokat hoz (önálló minisztérium, új hatóságok, egészségügyi szolgálati jogviszony felülvizsgálata).

A legfontosabb pillér viszont, amire az egész reformterv épül, az ágazat számára kilátásba helyezett évi 500 milliárd forintos többletforrás megalapozottsága kérdéses,

főleg annak fényében, hogy Kármán András pénzügyminiszter teljesen új költségvetést tervezne már az idei évben. Az viszont tény, hogy a költségvetésért folytatott harcban egy önálló egészségügyi tárca erősebb pozíciókat vehet fel, mint eddig.

Címlapkép forrása: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala