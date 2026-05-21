Mérhető játék, jobb döntések: a futball tudománya testközelből vezető szakértők tolmácsolásában

Egy délután, ahol a futball nem „megérzés” kontra „statisztika” vitaként jelenik meg, hanem olyan közös nyelvként, amelyben a fociban szerzett tapasztalat, a technológia és az üzleti szemlélet ugyanazt a célt szolgálja: jobb döntéseket hozni a pályán és a háttérben is.
A Budapest Corvinus Egyetem és a Portfolio különleges szakmai fórumán a meghívott rangos szakértői gárdának köszönhetően a különböző nézőpontok – futball, üzlet, tudomány – inspiráló történetté állnak össze.
Adatalapú döntéshozatal
A szakmai keretet Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora adja meg a nyitó gondolatokkal, majd később rektori összegzésben is kiemeli a nap legfontosabb tanulságait – vagyis nemcsak elindítja, hanem le is zárja a rendezvény fő üzenetét.
A délután egyik kiemelt pontja Sefton Perry, az UEFA Intelligence Centre vezetőjének előadása az adatokon alapuló labdarúgási politikaalkotásról és döntéshozatalról. Ez a szekció arról szól, hogyan válnak a futballban keletkező adatok rendszerszintű tudássá, és miként támogathatnak stratégiai döntéseket a sportág irányítási oldalán is.
A program csúcspontja az a panelbeszélgetés, amely a futball egyik legégetőbb dilemmáját bontja ki: mi az adatok, és mi az emberi tényezők szerepe a játékosokkal kapcsolatos döntéshozatalban.
A panelben több, egymást kiegészítő perspektíva találkozik: Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója, játékosügynök a játékospiac és karrierstratégia oldaláról hoz valós példákat; Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, ökológiai közgazdásza rendszerszemléletű kérdésekkel teszi teljessé a képet; míg Ratatics Péter, a MOL Csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke és az Újpest FC elnöke a vezetői és klubstratégiai döntések valós tétjét hozza be a beszélgetésbe.
Műhelytitkok testközelből
A záró szekcióban a futball műhelytitkai után kifejezetten az kerül előtérbe, hogyan kapcsolódik össze a kutatás, az oktatás és a gyakorlat. Kajos Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozói és Innovációs Intézetének docense, tanszékvezetője a sportüzleti kutatás és képzés fő irányait mutatja be, Pikéthy Árpád, az IBM Hungary szakértője pedig AI-alapú játékos-toborzási példát hoz a Sevilla FC gyakorlatából.
Végül Kocsis Bence, az MLSZ munkatársa adatalapú előrejelzéseken keresztül mutatja meg, hogyan lehet számokkal előre gondolkodni akár a Bajnokok Ligája döntőjének kontextusában is, miközben Ferencz Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói képviselője egy
provokatív kérdéssel – „How to win the Premier League?” – segít új szempontból nézni a teljesítmény és stratégia kapcsolatát.
Előadók
- Bogdán Ádám – Debreceni VSC
- Bombera Krisztina – vezérigazgató, CauseArt Platform
- Bruno van Pottelsberghe – rektor, Budapesti Corvinus Egyetem
- Esterházy Mátyás – alapító, játékosügynök, EM Sports Consulting
- Ferencz Márton – hallgatói képviselő, Budapesti Corvinus Egyetem
- Kajos Attila – docens, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem (Vállalkozói és Innovációs Intézet)
- Kocsis Bence – Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
- Köves Alexandra – docens, Budapesti Corvinus Egyetem
- Pikéthy Árpád – IBM Hungary
- Ratatics Péter – ügyvezető alelnök, MOL Csoport; elnök, Újpest FC
- Sefton Perry – vezető, UEFA Intelligence Centre
- Szathmári Attila – kommentátor, RTL Magyarország; adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
