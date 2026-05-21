  • Megjelenítés
Mérhető játék, jobb döntések: a futball tudománya testközelből vezető szakértők tolmácsolásában
Gazdaság

Mérhető játék, jobb döntések: a futball tudománya testközelből vezető szakértők tolmácsolásában

Portfolio
A Portfolio és a Budapesti Corvinus Egyetem közös eseménye, a május 26-án sorra kerülő The Science of Football a fővárosban megrendezendő Bajnokok Ligája döntő apropóján a modern futball motorházteteje alá enged betekintést: adatvezérelt döntéshozatal, AI-alapú megfigyelés és toborzás, sportüzleti modellek, valamint az a nagyon is gyakorlati kérdés kerül fókuszba, hogy meddig bízhatunk a számokban – és hol kezdődik az emberi tényező. A regisztráció már zajlik, biztosítsa be helyét most!

Egy délután, ahol a futball nem „megérzés” kontra „statisztika” vitaként jelenik meg, hanem olyan közös nyelvként, amelyben a fociban szerzett tapasztalat, a technológia és az üzleti szemlélet ugyanazt a célt szolgálja: jobb döntéseket hozni a pályán és a háttérben is.

The Science of Football
Idén Budapest ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, amely a világ egyik legrangosabb sporteseménye. Május 26-án a Corvinus Egyetem és a Portfolio egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy ne csupán játékként, hanem az üzletet, a technológiát és a társadalmat formáló erőként vizsgálja a labdarúgást. Találkozzunk a Science of Futball üzleti networking eseményen!
Információ és jelentkezés

A Budapest Corvinus Egyetem és a Portfolio különleges szakmai fórumán a meghívott rangos szakértői gárdának köszönhetően a különböző nézőpontok – futball, üzlet, tudomány – inspiráló történetté állnak össze.

Adatalapú döntéshozatal

A szakmai keretet Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora adja meg a nyitó gondolatokkal, majd később rektori összegzésben is kiemeli a nap legfontosabb tanulságait – vagyis nemcsak elindítja, hanem le is zárja a rendezvény fő üzenetét.

A délután egyik kiemelt pontja Sefton Perry, az UEFA Intelligence Centre vezetőjének előadása az adatokon alapuló labdarúgási politikaalkotásról és döntéshozatalról. Ez a szekció arról szól, hogyan válnak a futballban keletkező adatok rendszerszintű tudássá, és miként támogathatnak stratégiai döntéseket a sportág irányítási oldalán is.

Még több Gazdaság

Kamatcsökkentés idehaza, miközben a világ újra inflációs parában van?

Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság

Tisza-kormány: Bécsben tárgyal ma Magyar Péter, sorra jelentik be az államtitkárokat

A program csúcspontja az a panelbeszélgetés, amely a futball egyik legégetőbb dilemmáját bontja ki: mi az adatok, és mi az emberi tényezők szerepe a játékosokkal kapcsolatos döntéshozatalban.

A panelben több, egymást kiegészítő perspektíva találkozik: Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója, játékosügynök a játékospiac és karrierstratégia oldaláról hoz valós példákat; Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, ökológiai közgazdásza rendszerszemléletű kérdésekkel teszi teljessé a képet; míg Ratatics Péter, a MOL Csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke és az Újpest FC elnöke a vezetői és klubstratégiai döntések valós tétjét hozza be a beszélgetésbe.

Műhelytitkok testközelből

A záró szekcióban a futball műhelytitkai után kifejezetten az kerül előtérbe, hogyan kapcsolódik össze a kutatás, az oktatás és a gyakorlat. Kajos Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozói és Innovációs Intézetének docense, tanszékvezetője a sportüzleti kutatás és képzés fő irányait mutatja be, Pikéthy Árpád, az IBM Hungary szakértője pedig AI-alapú játékos-toborzási példát hoz a Sevilla FC gyakorlatából.

Végül Kocsis Bence, az MLSZ munkatársa adatalapú előrejelzéseken keresztül mutatja meg, hogyan lehet számokkal előre gondolkodni akár a Bajnokok Ligája döntőjének kontextusában is, miközben Ferencz Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói képviselője egy

provokatív kérdéssel – „How to win the Premier League?” – segít új szempontból nézni a teljesítmény és stratégia kapcsolatát.

Előadók

A jelentkezés már elindult

Regisztráljon most, biztosítsa be helyét a rendezvényen!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Megindultak az orosz atomfegyverek: előkészülnek az indításra
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility