Mérhető játék, jobb döntések: a futball tudománya testközelből vezető szakértők tolmácsolásában

Egy délután, ahol a futball nem „megérzés” kontra „statisztika” vitaként jelenik meg, hanem olyan közös nyelvként, amelyben a fociban szerzett tapasztalat, a technológia és az üzleti szemlélet ugyanazt a célt szolgálja: jobb döntéseket hozni a pályán és a háttérben is.

The Science of Football Idén Budapest ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, amely a világ egyik legrangosabb sporteseménye. Május 26-án a Corvinus Egyetem és a Portfolio egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy ne csupán játékként, hanem az üzletet, a technológiát és a társadalmat formáló erőként vizsgálja a labdarúgást. Találkozzunk a Science of Futball üzleti networking eseményen! Információ és jelentkezés

A Budapest Corvinus Egyetem és a Portfolio különleges szakmai fórumán a meghívott rangos szakértői gárdának köszönhetően a különböző nézőpontok – futball, üzlet, tudomány – inspiráló történetté állnak össze.

Adatalapú döntéshozatal

A szakmai keretet Bruno van Pottelsberghe, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora adja meg a nyitó gondolatokkal, majd később rektori összegzésben is kiemeli a nap legfontosabb tanulságait – vagyis nemcsak elindítja, hanem le is zárja a rendezvény fő üzenetét.

A délután egyik kiemelt pontja Sefton Perry, az UEFA Intelligence Centre vezetőjének előadása az adatokon alapuló labdarúgási politikaalkotásról és döntéshozatalról. Ez a szekció arról szól, hogyan válnak a futballban keletkező adatok rendszerszintű tudássá, és miként támogathatnak stratégiai döntéseket a sportág irányítási oldalán is.

A program csúcspontja az a panelbeszélgetés, amely a futball egyik legégetőbb dilemmáját bontja ki: mi az adatok, és mi az emberi tényezők szerepe a játékosokkal kapcsolatos döntéshozatalban.

A panelben több, egymást kiegészítő perspektíva találkozik: Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója, játékosügynök a játékospiac és karrierstratégia oldaláról hoz valós példákat; Köves Alexandra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, ökológiai közgazdásza rendszerszemléletű kérdésekkel teszi teljessé a képet; míg Ratatics Péter, a MOL Csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke és az Újpest FC elnöke a vezetői és klubstratégiai döntések valós tétjét hozza be a beszélgetésbe.

Műhelytitkok testközelből

A záró szekcióban a futball műhelytitkai után kifejezetten az kerül előtérbe, hogyan kapcsolódik össze a kutatás, az oktatás és a gyakorlat. Kajos Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozói és Innovációs Intézetének docense, tanszékvezetője a sportüzleti kutatás és képzés fő irányait mutatja be, Pikéthy Árpád, az IBM Hungary szakértője pedig AI-alapú játékos-toborzási példát hoz a Sevilla FC gyakorlatából.

Végül Kocsis Bence, az MLSZ munkatársa adatalapú előrejelzéseken keresztül mutatja meg, hogyan lehet számokkal előre gondolkodni akár a Bajnokok Ligája döntőjének kontextusában is, miközben Ferencz Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói képviselője egy

provokatív kérdéssel – „How to win the Premier League?” – segít új szempontból nézni a teljesítmény és stratégia kapcsolatát.

