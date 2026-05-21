Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Bár a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése már 2025 végén is lendületet vett, ez nem jelenti azt, hogy megállt volna a koncentráció a fizikai boltoknál: a bezárások a második félévben is folytatódtak.
A KSH szerint az év végén 98 226 üzlet működött Magyarországon, amely az egy évvel korábbihoz képest 2 843 darabos csökkenés (2,8 százalék).
Ez azt jelenti, hogy átlagosan 7,8 üzlet zár be minden egyes nap.
Az elmúlt 7 évben - a koronavírus járvány kitörését megelőző időszak óta - 31 ezer bolttal lett kevesebb, ez 24 százalékos csökkenés.
Régóta látható trend ez
A magyarországi boltok eltűnése – különösen a kis, független élelmiszer- és vegyesboltoké – több évtizede tartó folyamat, amelynek fő mozgatója a kiskereskedelem koncentrációja. A rendszerváltás utáni piacnyitás, majd a nemzetközi és hazai láncok terjeszkedése olyan méretelőnyt hozott létre, amelyet egy átlagos kisbolt nehezen tud lekövetni.
A Covid-járvány után ez a koncentrációs folyamat új lendületet kapott.
A pandémia idején sok kisebb bolt ideiglenesen bezárt, és nem is tudott újranyitni, miközben a vásárlók egy része tartósan áttért az online vásárlásra vagy a nagyobb üzletekre.
Emellett a rezsiköltségek hirtelen és drasztikus megemelkedése sok üzlet működését ellehetetlenítette. Ehhez társult a rendkívül magas infláció, amely egyrészt megemelte a működési költségeket, másrészt visszafogta a fogyasztást is. A háztartások jelentős része megtakarított, vagy szolgáltatásokra költött. Az elmúlt 1-1,5 évben ez bezárási hullám lassult, de nem állt le.
A technológia is "öli" a boltokat
Az elmúlt egy évben - de korábban is - a legnagyobb arányú visszaesés a média- és kulturális termékeket árusító boltoknál látható. A zene- és videofelvételek szaküzleteinek száma 10 százalékkal csökkent, az újság- és papíráru-szaküzleteké 8,6 százalékkal, a könyv-, újság- és papíráru-szaküzleteké pedig 6,8 százalékkal lett alacsonyabb. Ezeknél a kategóriáknál jól látszik a technológiai változások hatása: a streamingplatformok, az online sajtófogyasztás, az e-könyvek és a digitális tartalomfogyasztás egyre inkább kiváltja a hagyományos bolti értékesítést.
Jelentős volt a visszaesés a textil- és ruházati kereskedelemben is. A textilszaküzletek száma 6,6 százalékkal, a ruházati szaküzleteké 4,9 százalékkal, a lábbeli- és bőráruszaküzleteké 4,8 százalékkal csökkent. A hagyományos divatkereskedelmet egyre erősebben szorítják az online piacterek és a nemzetközi fast fashion szereplők, miközben sok kisebb üzlet számára a növekvő működési költségek is problémát jelentenek.
A műszaki és elektronikai kereskedelemben szintén folytatódott a koncentráció. Az elektromos háztartási cikkek szaküzleteinek száma 4,7 százalékkal, a számítógép-, periféria- és szoftverszaküzleteké 3,9 százalékkal csökkent. Ebben a szegmensben az online vásárlás különösen erős konkurenciát jelent, ráadásul a fogyasztók egyre inkább ár-összehasonlító oldalakon és webáruházakban vásárolnak.
Több állatpatika és pékség
Akadtak ugyanakkor olyan kategóriák is, amelyek stabilak maradtak vagy még növekedni is tudtak. A benzinkutak száma például nem változott, de több lett az állatgyógyászati üzlet és a pékség is.
20 éve még közel 170 ezer bolt volt
Az alábbi grafikonon nem fix bázison, hanem nominálisan mutatjuk a boltok számát, hosszabb időtávon, itt is jól látszik a zuhanás kivéve a 2008-as válságot követő átmeneti felívelő időszakot.
Jól mutatja a trendet a kiskereskedelmi üzletek átlagos alapterülete is, amely tavaly 174 négyzetméter volt, szemben a 2005-ös 104 négyzetméterrel. A teljes alapterület 17,1 millió négyzetméter. Utóbbi szám egyébként nem mutat egyértelmű trendet, 20 évvel ezelőtt is nagyjából akkora területen vásárolhattak a magyarok, mint ma. A koncentráció eredményeképp tehát nem a vásárlási terület nagysága, hanem csak az egységek száma csökken, vagyis a magyarok egyre kevesebb, de egyre nagyobb boltokban vásárolnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
