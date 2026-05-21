  • Megjelenítés
Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon
Gazdaság

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

Bár a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése már 2025 végén is lendületet vett, ez nem jelenti azt, hogy megállt volna a koncentráció a fizikai boltoknál: a bezárások a második félévben is folytatódtak.

A KSH szerint az év végén 98 226 üzlet működött Magyarországon, amely az egy évvel korábbihoz képest 2 843 darabos csökkenés (2,8 százalék).

Ez azt jelenti, hogy átlagosan 7,8 üzlet zár be minden egyes nap.

Az elmúlt 7 évben - a koronavírus járvány kitörését megelőző időszak óta - 31 ezer bolttal lett kevesebb, ez 24 százalékos csökkenés.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Állóra fékeződött az amerikai gazdaság

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

Régóta látható trend ez

A magyarországi boltok eltűnése – különösen a kis, független élelmiszer- és vegyesboltoké – több évtizede tartó folyamat, amelynek fő mozgatója a kiskereskedelem koncentrációja. A rendszerváltás utáni piacnyitás, majd a nemzetközi és hazai láncok terjeszkedése olyan méretelőnyt hozott létre, amelyet egy átlagos kisbolt nehezen tud lekövetni.

A Covid-járvány után ez a koncentrációs folyamat új lendületet kapott.

A pandémia idején sok kisebb bolt ideiglenesen bezárt, és nem is tudott újranyitni, miközben a vásárlók egy része tartósan áttért az online vásárlásra vagy a nagyobb üzletekre.

Emellett a rezsiköltségek hirtelen és drasztikus megemelkedése sok üzlet működését ellehetetlenítette. Ehhez társult a rendkívül magas infláció, amely egyrészt megemelte a működési költségeket, másrészt visszafogta a fogyasztást is. A háztartások jelentős része megtakarított, vagy szolgáltatásokra költött. Az elmúlt 1-1,5 évben ez bezárási hullám lassult, de nem állt le.

A technológia is "öli" a boltokat

Az elmúlt egy évben - de korábban is - a legnagyobb arányú visszaesés a média- és kulturális termékeket árusító boltoknál látható. A zene- és videofelvételek szaküzleteinek száma 10 százalékkal csökkent, az újság- és papíráru-szaküzleteké 8,6 százalékkal, a könyv-, újság- és papíráru-szaküzleteké pedig 6,8 százalékkal lett alacsonyabb. Ezeknél a kategóriáknál jól látszik a technológiai változások hatása: a streamingplatformok, az online sajtófogyasztás, az e-könyvek és a digitális tartalomfogyasztás egyre inkább kiváltja a hagyományos bolti értékesítést.

Jelentős volt a visszaesés a textil- és ruházati kereskedelemben is. A textilszaküzletek száma 6,6 százalékkal, a ruházati szaküzleteké 4,9 százalékkal, a lábbeli- és bőráruszaküzleteké 4,8 százalékkal csökkent. A hagyományos divatkereskedelmet egyre erősebben szorítják az online piacterek és a nemzetközi fast fashion szereplők, miközben sok kisebb üzlet számára a növekvő működési költségek is problémát jelentenek.

A műszaki és elektronikai kereskedelemben szintén folytatódott a koncentráció. Az elektromos háztartási cikkek szaküzleteinek száma 4,7 százalékkal, a számítógép-, periféria- és szoftverszaküzleteké 3,9 százalékkal csökkent. Ebben a szegmensben az online vásárlás különösen erős konkurenciát jelent, ráadásul a fogyasztók egyre inkább ár-összehasonlító oldalakon és webáruházakban vásárolnak.

Több állatpatika és pékség

Akadtak ugyanakkor olyan kategóriák is, amelyek stabilak maradtak vagy még növekedni is tudtak. A benzinkutak száma például nem változott, de több lett az állatgyógyászati üzlet és a pékség is.

20 éve még közel 170 ezer bolt volt

Az alábbi grafikonon nem fix bázison, hanem nominálisan mutatjuk a boltok számát, hosszabb időtávon, itt is jól látszik a zuhanás kivéve a 2008-as válságot követő átmeneti felívelő időszakot.

Jól mutatja a trendet a kiskereskedelmi üzletek átlagos alapterülete is, amely tavaly 174 négyzetméter volt, szemben a 2005-ös 104 négyzetméterrel. A teljes alapterület 17,1 millió négyzetméter. Utóbbi szám egyébként nem mutat egyértelmű trendet, 20 évvel ezelőtt is nagyjából akkora területen vásárolhattak a magyarok, mint ma. A koncentráció eredményeképp tehát nem a vásárlási terület nagysága, hanem csak az egységek száma csökken, vagyis a magyarok egyre kevesebb, de egyre nagyobb boltokban vásárolnak.

Kapcsolódó cikkünk

Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

Mégis mi folyt a boltokban 2025-ben?

Bezár egy Spar-üzlet - Mi áll a háttérben?

Amint lehet, ki kell vezetni az árrésstopot, mert komoly károkat okoz

Sokkal kevesebb bolt húzza le a rolót, mint korábban

Árrésstop: most kerültek igazán nagy bajba a kis- és közepes boltok

72 percenként bezár egy bolt Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility