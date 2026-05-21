Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság
Nagy a baj Párizsban, mélyrepülésben a gazdaság

A májusi flash beszerzési menedzserindex (BMI) adatai éles kettősséget rajzoltak ki az eurozóna két motorja között: Franciaországban mindhárom mutató mélyrepülésbe kezdett és messze elmaradt a várakozásoktól, miközben Németországban a feldolgozóipari gyengeség mellett a szolgáltatószektor enyhe javulása stabilizációt sejtet. A számok az EKB további lazítása mellett szóló érveket erősítik, és rövid távon az eurót is nyomás alá helyezhetik.

A mai flash adatok éles divergenciát mutatnak a két legnagyobb euróövezeti gazdaság között. Franciaországban mindhárom mutató jelentősen alulteljesítette mind az áprilisi értékeket, mind az elemzői konszenzust: a kompozit BMI 43,5-re zuhant (előző: 47,6; konszenzus: 47,7), a szolgáltatóipari index 42,9-re esett 46,5-ről (várt: 46,6), a feldolgozóipari mutató pedig 48,9-re csökkent a korábbi 52,8-ról (várt: 52,2), visszacsúszva a kontrakciós zónába.

Németország vegyesebb képet mutat. A feldolgozóipari BMI 49,9-re csökkent (előző: 51,4; konszenzus: 51,0), tehát itt is romlás van, és újra 50 alatt jár a mutató. A szolgáltatóipari index viszont 47,8-ra emelkedett a korábbi 46,9-ről (várt: 47,0), a kompozit pedig 48,6-ra javult 48,4-ről, hajszállal a konszenzus fölött.

A 50-es küszöb alatti értékek a privát szektor összehúzódását jelzik, és a francia szolgáltatószektor 42,9-es szintje már nem egyszerű lassulás, hanem érdemi visszaesés, amely nagy lassulást vetít előre az euróövezet második legnagyobb gazdaságában. A német adatok ezzel szemben azt sugallják, hogy a feldolgozóipar továbbra is küzd a gyenge exportkereslettel és az ipari ciklus megrekedésével, miközben a belföldi szolgáltatások fokozatosan stabilizálódnak.

Az iráni háború miatti energiaáremelkedés hatására az EKB már a kamatvágás lehetőségét is belebegtette, azonban ha ilyen tempóban romlanak a bejövő adatok akkor kérdéses, hogy szükség lesz-e erre.

