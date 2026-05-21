Nagy változás jön a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, a Booking és az Airbnb is érintett
Szerdán léptek hatályba az Európai Unió új szabályai, amelyek a rövid távú szálláskiadást közvetítő platformokat – köztük az Airbnb-t és a Booking.com-ot – szabályozzák. Az intézkedéscsomaggal Brüsszel az átláthatóságot és a hatósági felügyeletet kívánja erősíteni a rohamosan növekvő szektorban. Horvátország az uniós jogszabály átültetését egy átfogó vendéglátóipari törvényreformmal kapcsolja össze - jelentette a Croatia Week.
A 2024/1028-as számú uniós rendelet kötelező digitális regisztrációs rendszert ír elő a szállásadók számára. Ezzel párhuzamosan a platformoknak rendszeresen, jellemzően havi gyakorisággal és automatizált rendszereken keresztül kell adatot szolgáltatniuk a tagállami hatóságoknak.

Ennek során jelenteniük kell a vendégszámokat, a vendégéjszakákat, valamint az egyes szálláshelyek nyilvántartási adatait.

A szolgáltatóknak emellett ellenőrizniük kell a regisztrációs számokat, a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő hirdetéseket pedig el kell távolítaniuk. Az adatszolgáltatáshoz a tagállamoknak egy egységes digitális hozzáférési pontot kell létrehozniuk.

Az Európai Bizottság 2022-ben terjesztette elő a jogszabálytervezetet. Erre azután került sor, hogy több európai nagyváros, köztük Párizs és Barcelona is jelezte: a rövid távú szálláskiadás egyre komolyabb nyomást gyakorol a lakhatási helyzetre, az infrastruktúrára és a helyi közösségekre. A jogalkotási folyamat során a téma jelentéstevője, Kim Van Sparrentak holland EP-képviselő erősebb hatósági jogköröket szorgalmazott a pontatlan vagy gyanús adatok kezelésére. Ez magában foglalta a regisztrációs számok felfüggesztésének lehetőségét is. Az Európai Parlament végül 2024 februárjában fogadta el a végleges szöveget, 493 igen, 14 nem szavazattal és 33 tartózkodás mellett.

Horvátország az uniós rendelet végrehajtását a Turisztikai és Sportminisztérium által előkészített új vendéglátóipari törvénnyel köti össze. Tonci Glavina turisztikai miniszter szerint a tervezet egyértelmű keretet teremt a be nem jelentett rövid távú szálláskiadás elleni fellépéshez. A tárcavezető úgy véli, ez az eddigi legnagyobb lépés a szektorban tapasztalható szürkegazdaság visszaszorítására. A javaslat egységes digitális regisztrációs eljárást és kötelező nyilvántartási számot vezet be minden szálláshely számára.

Ennek hiányában a hirdetés a jövőben nem jelenhet meg a platformokon.

A szélesebb körű reformcsomag részeként Horvátország az összes közigazgatási eljárást – a szálláshely-minősítési kérelmektől kezdve az engedélyeztetésig – a központi eTourism nyilvántartási rendszeren keresztül kívánja digitalizálni. Az ellenőrzési jogkör az Állami Felügyelőség mellett a vámhatóságra és az önkormányzati közterület-felügyelőkre is kiterjed majd. A tervek között szerepel továbbá

a szálláshelyek kötelező, időszakos újraminősítése és a szabálytalan működés szigorúbb szankcionálása.

Kiemelt fontosságú intézkedés, hogy a társasházakban a jövőben már nem lehet új apartman- és szobakiadási engedélyeket kiadni.

